Tres consejos para establecer límites de tiempo frente a la pantalla con sus hijos

Los teléfonos inteligentes y las pantallas se han convertido cada vez más en un rito de iniciación para muchos preadolescentes y adolescentes. Con el continuo auge de las redes sociales y la constante necesidad de comunicación y conexión, este grupo de niños pasa más tiempo en línea y su mundo digital está transformando su forma de socializar, aprender y relajarse.

Padres y expertos en salud mental están alertando y lidiando con cómo equilibrar los beneficios y los perjuicios de dar a sus hijos teléfonos inteligentes a una edad temprana. Muchos expertos afirman que, si bien no existe una solución universal, existen maneras de minimizar los riesgos y la exposición.

Fomentar la comunicación abierta y continua

Una parte importante de establecer expectativas sobre lo aceptable es iniciar conversaciones tempranas y mantenerlas activas. Algunos expertos en salud mental recomiendan que los padres expliquen a sus hijos desde pequeños cuándo van a usar sus teléfonos y den una razón.

Megan Moreno, codirectora médica del Centro de Excelencia en Redes Sociales y Salud Mental Juvenil de la Academia Americana de Pediatría, afirmó que los cuidadores necesitan un lenguaje más preciso para conectar con sus hijos adolescentes. Sugiere plantear preguntas como: ¿Qué estás haciendo ahora mismo? ¿Lo estás disfrutando? ¿Estás aprendiendo algo o conectando con alguien? ¿Realmente estás obteniendo algo de ello?

Si la respuesta a alguna de las preguntas es no, dijo Moreno, la conversación puede centrarse en cómo reducir el uso de las pantallas. Los adultos también pueden ser un ejemplo de honestidad al admitir sus propias dificultades, ya sea que se vean atrapados en una interminable búsqueda de TikTok o pierdan la noción del tiempo en línea.

Plantearlo como algo en lo que trabajar juntos ayuda a alejar la dinámica de la vigilancia constante y acercarla a la colaboración, algo que los adolescentes probablemente consideren más justo.

Moreno dijo que no existe una edad universal en la que los niños estén listos para tener un teléfono inteligente y que los padres deben basar su decisión en las necesidades individuales.

“Muchos niños con afecciones médicas… [necesitan] monitorear su salud con un teléfono”, dijo Moreno. “Hay avances tecnológicos que permiten a los niños administrarse insulina y monitorear su glucosa en sangre, pero eso generalmente requiere un teléfono inteligente”.

Los adultos pueden dar el ejemplo

Los expertos afirman que los niños imitan su comportamiento en los adultos que ven. Por eso, cuando los padres piden a sus hijos adolescentes que limiten el uso del teléfono, pero ellos mismos lo pasan constantemente, esas reglas pueden parecer desiguales.

Los niños están expuestos a las pantallas desde la infancia, a menudo a través del uso de dispositivos por parte de sus cuidadores, por lo que el modelo parental desde el principio es especialmente influyente.

“Los pacientes jóvenes me cuentan que sus padres entran en una habitación y les dicen: 'Deja el teléfono. Te estás pudriendo el cerebro'”, dijo Moreno. “Al mismo tiempo, los adolescentes ven a esos mismos adultos con los mismos comportamientos por los que se les critica”.

Muchos adultos necesitan tener sus teléfonos cerca para trabajar o en caso de emergencia, pero la forma en que manejan el acceso al teléfono hace la diferencia, según Jennifer Katzenstein, neuropsicóloga pediátrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

"Mi hijo sabe que tengo el teléfono conmigo porque estoy de guardia. Voy a dejarlo y hasta a activar el timbre, algo que creo que a muchos nos cuesta hacer", dijo Katzenstein.

Establecer límites claros y flexibles juntos

Las familias varían en cuanto a lo que consideran urgente, y esas decisiones suelen estar condicionadas por valores compartidos. Permitir flexibilidad para los mensajes verdaderamente importantes, manteniendo al mismo tiempo los límites generales, puede generar confianza y reducir los conflictos, afirman los expertos.

Gina Marcello, profesora asociada de la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Rutgers, explicó que los padres pueden establecer límites sencillos y concretos: "Como asignar tiempo libre, restringir el uso de dispositivos a ciertas horas o mantener los dispositivos fuera de la mesa", explicó. "Esos límites son claros y tangibles".

Cuando los padres aplican a sí mismos los mismos estándares que esperan de sus hijos, es más probable que las reglas sean vistas como justas en lugar de controladoras, dijo Marcello.