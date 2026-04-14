Décima Wine Fest 7: catas, gastronomía y nuevas experiencias para los amantes del vino

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Décima Wine Fest 7: catas, gastronomía y nuevas experiencias para los amantes del vino

En una nueva edición del Festival del Vino, los conocedores podrán degustar productos de calidad internacional, disfrutar de la cultura y aprender sobre distintas etiquetas.

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AME998. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 25/10/2024.- Un personas sirve un vino español durante en una cata con socios y dueños de restaurantes guatemaltecos, este viernes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). Durante una cata de vinos, socios y dueños de restaurantes guatemaltecos se reunieron para promover la cultura del vino español y fortalecer las relaciones comerciales entre España y Guatemala. EFE/ Mariano Macz.

En abril llega el Wine Fest (Festival del Vino) 2026, donde reunirá a productores y comensales. (Foto Prensa Libre : EFE)

En su séptima edición, la Wine Fest (Festival del Vino) celebrará la cultura vinícola a través de catas y exposiciones de los mejores vinos internacionales, en un espacio creado para la convivencia entre los amantes del buen beber.

Esta actividad, enfocada en generar nuevas experiencias para los aficionados al vino e introducir a quienes se inician en esta cultura, contará con 11 estands de importadores, donde expertos ofrecerán degustaciones de vinos de alta calidad.

Para quienes buscan adentrarse en este mundo, habrá más de 100 etiquetas disponibles para degustación.

El portal de venta de entradas indica que el evento también ofrecerá tres catas especiales, con cupo limitado, que los participantes podrán disfrutar sin costo adicional.

Como parte del evento, los asistentes recibirán una copa conmemorativa con la que podrán degustar las distintas opciones disponibles en los estands.

Fecha:

Jueves 16 de abril

Horario:

17 horas

Lugar:

Centro Comercial Décima Plaza, zona 14

Precio:

  • Q330 general
  • Q410 VIP

Boletos:

Puede adquirirlos en https://cool-tickets.com/tickets/en/decima-wine-fest-7a-edicion

Incluye:

Todas las entradas incluyen, según la publicación de la Casa de Antociano:

General:

  • Copa conmemorativa
  • Espacio para una cata (previa solicitud)
  • Botella de agua
  • Brazalete de identificación
  • Consumo en establecimientos de Décima sin cobro por descorche

VIP:

  • Copa de cristal de mayor calidad
  • Acceso rápido en taquilla
  • Atención especial en estands
  • Participación en sorteo exclusivo con premios

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Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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