Escenario
Décima Wine Fest 7: catas, gastronomía y nuevas experiencias para los amantes del vino
En una nueva edición del Festival del Vino, los conocedores podrán degustar productos de calidad internacional, disfrutar de la cultura y aprender sobre distintas etiquetas.
En abril llega el Wine Fest (Festival del Vino) 2026, donde reunirá a productores y comensales. (Foto Prensa Libre : EFE)
En su séptima edición, la Wine Fest (Festival del Vino) celebrará la cultura vinícola a través de catas y exposiciones de los mejores vinos internacionales, en un espacio creado para la convivencia entre los amantes del buen beber.
Esta actividad, enfocada en generar nuevas experiencias para los aficionados al vino e introducir a quienes se inician en esta cultura, contará con 11 estands de importadores, donde expertos ofrecerán degustaciones de vinos de alta calidad.
Para quienes buscan adentrarse en este mundo, habrá más de 100 etiquetas disponibles para degustación.
El portal de venta de entradas indica que el evento también ofrecerá tres catas especiales, con cupo limitado, que los participantes podrán disfrutar sin costo adicional.
Como parte del evento, los asistentes recibirán una copa conmemorativa con la que podrán degustar las distintas opciones disponibles en los estands.
Fecha:
Jueves 16 de abril
Horario:
17 horas
Lugar:
Centro Comercial Décima Plaza, zona 14
Precio:
- Q330 general
- Q410 VIP
Boletos:
Puede adquirirlos en https://cool-tickets.com/tickets/en/decima-wine-fest-7a-edicion
Incluye:
Todas las entradas incluyen, según la publicación de la Casa de Antociano:
General:
- Copa conmemorativa
- Espacio para una cata (previa solicitud)
- Botella de agua
- Brazalete de identificación
- Consumo en establecimientos de Décima sin cobro por descorche
VIP:
- Copa de cristal de mayor calidad
- Acceso rápido en taquilla
- Atención especial en estands
- Participación en sorteo exclusivo con premios
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.