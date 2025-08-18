Galardonados por el marketing inmobiliario latinoamericano

Los Premios CLICC, organizados por la Cámara Latinoamericana de la Industria de Centros Comerciales (CLICC), se entregaron durante el tercer Congreso CLICC, que por primera vez tuvo como sede Guatemala, recibiendo a más de 800 asistentes de 20 países, convirtiéndose en una vitrina excepcional para mostrar lo impresionante y atractivo que es nuestro país como destino de inversión, turismo y estilo de vida.

Dichos premios se han consolidado como el concurso internacional más importante de marketing inmobiliario y retail en la región, donde participan los proyectos más innovadores de toda Latinoamérica.

"Haber recibido este galardón en nuestra tierra lo hace aún más especial. Guatemala fue el escenario perfecto para demostrar al mundo lo increíble que es nuestra ciudad y nuestro país", expresó Giancarlo Poggio, Director de Marketing de Grupo Cayalá.

La estrategia “Diferenciadores de Cayalá”, integró marketing digital e inmobiliario, generó miles de interacciones en redes sociales y cientos de leads calificados, consolidando a Cayalá como el principal referente de lifestyle urbano en Guatemala.

"Ciudad Cayalá es única, con diferenciadores bien establecidos que la hacen un referente regional. Este premio nos motiva a seguir creando experiencias y proyectos que eleven el estándar de vida urbana en Guatemala," añadió Poggio.

Este logro se suma al premio obtenido en 2024 en la categoría Marketing Eventos, confirmando la capacidad de la marca para innovar y diversificar sus estrategias de posicionamiento.

"Para nosotros, este reconocimiento significa que estamos logrando transmitir que Cayalá es más que un destino de compras: es un lugar para vivir, disfrutar y crecer en comunidad. Y ahora, con Guatemala como sede del Congreso CLICC, mostramos que nuestro país tiene todo para brillar en el mapa internacional", finalizó Poggio.