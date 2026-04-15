Guitarras inteligentes y El Señor de los Anillos: concierto de Walter Monsanto en Guatemala

Walter Monsanto interpretará la música de la película El Señor de los Anillos con sus innovadoras guitarras inteligentes, en el concierto Ecos de la Tierra Media, que tendrá lugar el sábado 18 de abril del 2026 en De Museo del Centro Histórico.

“Estamos muy contentos de anunciarles nuestro próximo evento, una experiencia inspirada en el mundo de la Tierra Media, con música, ambiente y sorpresas que no querrán perderse”, escribió el músico guatemalteco en su página oficial.

Las entradas pueden solicitarse en preventa por Q50, a través de WhatsApp 4663-7992, o el día del evento a un costo de Q75. El cupo es limitado, por lo que los organizadores recomiendan reservarlas con anticipación.

La cita es el sábado 18 de abril del 2026, en la 8a. calle 8-12, zona 1, De Museo del Centro Histórico. El ingreso será a las 14 horas y el concierto iniciará a las 14.30 horas.

Monsanto es un músico guatemalteco que ha destacado en el panorama artístico por su ejecución de la guitarra eléctrica y acústica. Con más de 20 años de trayectoria, ha grabado varios discos; incluso, tiene una versión roquera del Himno Nacional de Guatemala.

“Elegí el rock debido a que es uno de los estilos que más disfruto tocando. Además, el Himno Nacional tiene una riqueza melódica bastante adaptable a las seis cuerdas”, indicó Monsanto en una entrevista con Prensa Libre.

Fecha:

Sábado 18 de abril

Hora:

14 horas

Lugar:

8a. calle 8-12, zona 1, De Museo del Centro Histórico

Entrada:

Q50 en preventa y Q75 el día del evento. Pueder solicitarse a través de WhatsApp 4663-7992.

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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