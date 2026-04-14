Jardín Zoo Aurora será sede del Festival del Asado con comida ilimitada y música

El sábado 25 de abril, el fuego volverá a ser protagonista con el Festival del Asado, 5ta. edición, la gran celebración parrillera producida por Sociedad del Asado, que reúne a parrilleros nacionales e internacionales en una experiencia gastronómica única en Guatemala.

El evento se realizará en Jardín Zoológico La Aurora y ofrecerá una jornada completa dedicada a la cultura del fuego, la música y la convivencia al aire libre.

Al pagar su entrada, tendrá disponible "todo lo que pueda comer" de cortes premium preparados con técnicas de brasa, ahumado y fuego abierto, además de estaciones especiales de BBQ y experiencias de marca. En el evento también se realizará un show parrillero de preparación de una res entera, a cargo de Alejandro Gutiérrez, de la Sociedad Mexicana de Parrilleros, en el stand San Martín.

En el stand de Héroes del Fuego, el reconocido parrillero Salva La Cocina impartirá talleres de parrilla en vivo.

El escenario principal estará lleno de música para bailar durante toda la jornada. También habrá otras dinámicas disponibles.

Durante la conferencia de prensa de la Sociedad del Asado donde se comparten diferentes actividades en la edición 2026. (Foto Prensa Libre: Sociedad del Asado)

Fecha:

Sábado 25 de abril

Hora:

10 a 22 horas

Lugar:

Jardín Zoo, Zoológico La Aurora, 5a. calle Interior Finca La Aurora Z 13

Entrada:

Las entradas están disponibles en Fanaticks.Live

Precio:

Choice Q350 y Prime Q500

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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