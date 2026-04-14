Museo del Ferrocarril: un viaje por las vías del recuerdo que mezcla recorridos en tren y música en vivo

“La historia ferroviaria cobra vida”, dice la invitación que el Museo del Ferrocarril lanza para vivir un día lleno de historia, cultura y música. La actividad, dirigida a toda la familia, se celebrará en medio de los majestuosos trenes que por años conectaron al país.

Por las vías del recuerdo, el Museo del Ferrocarril ofrece un día para vivir la experiencia de viajar en tren, al celebrar recorridos de casi una hora hacia la Estación La Ermita.

Como parte de la actividad, el Museo también tendrá exposiciones botánicas, así como un espacio para convivir en familia, donde la música al ritmo de la marimba hará bailar a los asistentes.

El evento también contará con exposiciones y ventas botánicas, así como sets fotográficos de primavera. Con tres recorridos programados en uno de los trenes históricos del país, el Museo del Ferrocarril viajará por la nostalgia y la historia.

El museo invita a los guatemaltecos a recorrer los espacios que son “el testimonio del legado ferroviario”.

Fecha:

19 de abril del 2026

Hora de los recorridos:

10 horas

11.30 horas (pocos espacios disponibles)

13 horas

Lugar:

9a. avenida A 18-03, zona 1, instalaciones del Museo del Ferrocarril

Precio:

Q100 por persona (niños de hasta 4 años, gratis)

Boletos:

Resérvalos al WhatsApp 3994-1310

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*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

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