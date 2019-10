Lugares para tomar café en el Centro Histórico de Guatemala

El café de Guatemala es de los más apetecidos en todo el mundo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

¿A quién no le pasa? Despertar y sentir ese aroma que armoniza los sentidos para comenzar con buen pie una nueva jornada.

Sea para tener más energía, para leer el periódico, para escuchar música o para trabajar, el café se ha convertido en una de las bebidas que acompaña a miles de guatemaltecos durante su día a día.

Si en su jornada pasa por el Centro Histórico, estas son algunas recomendaciones para degustar de esta maravillosa bebida.

Roque Rosito

Dirección: 8a. avenida 8-55 zona 1

Un lugar armonioso, para sentirse como en casa. Así es Roque Rosito, ubicado en el corazón del Centro Histórico, en donde estuvo desde 1902 el Gran Almacén Roque Rosito. Además de tener un ambiente acogedor para tomar un buen café, también tienen una especialidad de platillos y postres que combinan la gastronomía de Guatemala con la de otros países, especialmente la de Italia.

Café del Centro

Dirección: 8a. avenida 9-12 zona 1

La música, la literatura, la fotografía, la pintura, todo combina perfectamente con un buen café. Entrar a Café del Centro es rodearse de arte, no solo por su atractiva fachada, sino por las piezas de arte que alberga en su interior y que evocan a grandes artistas como Carlos Mérida, Enrique Anleu Díaz, Marco Augusto Quiroa, entre otros.

La tacita de plata

Dirección: 11 calle 6-11 zona 1

¡Qué bonito es recordar! A quién no le gusta volver a los buenos momentos de la infancia, la comida en casa de los abuelos, los paseos dominicales, pasear en bici. ¿Bonito, no? Esa es la esencia de La tacita de plata, un lugar perfecto para recordar y viajar a los buenos años de la vida, degustando, claro está, de una excelente taza de café.

Tercer espacio

Dirección: 12 calle 6-47 local B zona 1

Sabemos que cada quien tiene su gusto para tomar café. Espresso, mocca, cortado, frappé o, incluso, carajillo (para los que buscan algo más fuerte). Aquí podrá encontrar diferentes especialidades de café, así como diversos métodos de preparación.

Rayuela

Dirección: 6a. avenida 3-61 zona 1

“Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos”, escribió Julio Cortázar en su novela Rayuela. Envuelto en las letras del escritor argentino, este café invita a tomar café con bastantes sorbitos de literatura.

Clandestino Coffee-Bar

Dirección: 7a. avenida y 11 calle zona 1

Para no dejar que nos atrape el caos del tránsito y como si se tratase de un coffee bar de la famosa ruta 66 (de Estados Unidos), se encuentra Clandestino, un lugar que no solo ofrece una variedad de bebidas, sino que también cuenta con diversos tipos de café. Ideal para que la cotidianidad no nos atrape.

La Esquina Jazz Café

Dirección: 6a. avenida 0-15 zona 22, frente al Tribunal Supremo Electoral

Un café siempre es mejor si es acompañado de la fineza del saxofón, del piano, del contrabajo y de música de Charlie Parker, Ella Fitzgerald, Miles Davis o Louis Armstrong. Aunque este lugar está fuera del Centro Histórico, lo destacamos por su música que armoniza perfectamente con el aroma del café.