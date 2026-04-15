Ricardo Arjona llevará su gira a El Salvador, Honduras y Nicaragua en octubre

En octubre, Ricardo Arjona se presentará en Centroamérica con su espectáculo Lo que el seco no dijo y las famosas canciones como 70%, Mujeres y Sin daños a terceros que hasta ahora ha llevado a escenarios de Guatemala y Estados Unidos. A finales de abril, el cantautor tiene programadas tres presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico.

El Salvador es una de las fechas recientes anunciadas por el artista guatemalteco como parte de esta gira. El concierto está previsto para el sábado 31 de octubre en el estadio Cuscatlán, según compartió en sus redes sociales.

Arjona también confirmó presentaciones en Tegucigalpa, Honduras, el 22 de octubre en el estadio Chochi Sosa; el 24 de octubre en el estadio Morazán, en San Pedro Sula; y el 28 de octubre en Managua, Nicaragua, en el estadio Nacional Soberanía.

En diciembre también confirmó que Costa Rica será otra de sus paradas el 14 de agosto del 2026. Además de Estados Unidos y Centro América también visitará este año Argentina, Chile, Perú, México y Colombia.

Ricardo Arjona ha logrado un acercamiento inédito con su público a través de su más reciente disco, Seco, y la estrategia narrativa que lo acompaña. Este trabajo se ha convertido en uno de los materiales más íntimos del artista: le ha puesto rostro a la tierra que lo vio nacer, ha revivido su etapa como maestro, ha recordado a sus amigos y ha revelado detalles de su paso como estudiante universitario en la Universidad de San Carlos de Guatemala. También ha permitido descubrir facetas que han sorprendido a guatemaltecos y seguidores en los diferentes escenarios que ha visitado.

Las anécdotas siguen creciendo a su paso en cada país al que llega. El 25 de marzo estuvo en San Antonio, Texas, y ha publicado un video de un invitado especial en el escenario, relacionado con la canción Mojado, un tema emblemático que habla de quienes migran en búsqueda de una mejor oportunidad para sus familias.

"Quizás una de las canciones más importantes que escribí. La suerte de coincidir con Ricky (Muñoz) de Intocable en el concierto de San Antonio, Texas; su disposición para subir sin previo ensayo y la dicha de cantarla juntos de nuevo. Cosas que pasan", dijo el cantautor guatemalteco en su publicación.

Mojado es un tema que Arjona incluyó en el álbum Adentro (2005) y que ha sido considerado por los migrantes como un himno. Además, ha sido infaltable durante sus presentaciones en Estados Unidos.

También publicó videos e imágenes en los que canta junto a Elena Rose, nominada 14 veces a los premios Grammy y Latin Grammy. La cantautora venezolana es considerada una de las artistas emergentes más prometedoras de la música latina.