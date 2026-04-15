Adria Arjona se une al universo de DC en la secuela de Superman: esto se sabe de su personaje

Una de las películas de superhéroes más importantes de los cómics, Superman, tendrá una secuela denominada Superman: el hombre del mañana, que estará encabezada por actores como David Corenswet y Nicholas Hoult. Para esta nueva producción se anunció que la actriz Adria Arjona se integrará al universo de DC.

En redes sociales se inició una campaña que promovía a la actriz Adria Arjona para llegar al universo de DC con el personaje de la Mujer Maravilla; sin embargo, finalmente será el personaje de Máxima el que interpretará la hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.

El proyecto, que fue escrito y será dirigido por James Gunn, se proyecta estrenarse en el 2027. La noticia, dada a conocer por The Hollywood Reporter, destaca que, luego de diversas rondas de pruebas de cámara, Adria Arjona fue elegida para interpretar a este personaje.

El medio anunció en abril pasado que el personaje de Máxima tenía cuatro finalistas que realizaron pruebas de cámara: Adria Arjona, Eva De Dominici, Sydney Chandler y Grace Van Patten; sin embargo, finalmente fue Arjona quien obtuvo el papel.

El personaje de Máxima hizo su debut en Action Comics número 645, en el año 1989. Se presenta como una reina guerrera con superpoderes, proveniente del planeta Almerac, que llegará a la Tierra en busca del superhéroe.

Portales como IGN destacan que esta guerrera llega en busca de Superman, pues como parte de su cultura debe relacionarse con alguien digno de su poder, por lo que se cree que Máxima será un posible interés amoroso del superhéroe.

The Hollywood Reporter resalta que la versión de James Gunn podría presentar a una Máxima con una naturaleza más cósmica. IGN añade que, con el tiempo, el personaje se convierte en superheroína y miembro de la Liga de la Justicia.

Para esta nueva producción, que tiene previsto estrenarse el 9 de julio del 2027, se contempla el siguiente elenco:

David Corenswet (Superman)

Nicholas Hoult (Lex Luthor)

Rachel Brosnahan (Lois Lane)

Skyler Gisondo (Jimmy Olsen)

Sara Sampaio (Eve Teschmacher)

Isabela Merced (Hawkgirl)

Aaron Pierre (Linterna Verde, John Stewart)

Esta producción surge después del éxito de Superman, que recaudó 618.7 millones de dólares, mientras el universo de DC se prepara para el estreno de Supergirl. La estrella de Andor y Splitsville llegará al cine para integrarse al universo de DC.