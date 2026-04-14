Roblox implementa nuevas medidas: control parental, cuentas por edad y límites de acceso para menores

La seguridad infantil ha sido uno de los temas de preocupación de familias estadounidenses, por lo que diversos sectores digitales han tomado medidas. Uno de ellos es la plataforma de videojuegos Roblox, que ha modificado el acceso a su contenido conforme a la edad del usuario.

Según el portal de Roblox, la corporación introduce nuevas cuentas basadas en la edad y controles parentales dirigidos a usuarios menores de 16 años, con lo que busca filtrar el contenido y la comunicación según la edad.

A través de su sala de prensa, Roblox presentó dos nuevos tipos de cuentas que se adaptan a la edad de los usuarios infantiles y adolescentes: la cuenta Roblox Kids, dirigida a usuarios de 5 a 8 años.

Asimismo, presentó su segunda cuenta llamada Roblox Select, destinada a un público adolescente entre los 9 y 15 años. Roblox destacó que dichas cuentas se lanzarán a principios de junio del 2026, lo que permitirá limitar y controlar el acceso a la plataforma.

Ambas cuentas estarán bajo control parental, con cambios en las opciones para usuarios de 5 a 15 años. Roblox también informó que diseña un proceso de selección continua para los juegos a los que tendrán acceso los usuarios menores de 16 años.

Estas medidas brindarán a los padres mayor control sobre los niños y adolescentes, ya que integran la verificación de edad, ajustes predeterminados a nivel de cuenta, clasificaciones de contenido, moderación continua y controles parentales, con el fin de que los menores accedan únicamente a contenido acorde con su edad.

Para los usuarios mayores de 16 años, estos cambios no tendrán mayor efecto una vez se comprueben los datos de edad. Las nuevas cuentas contarán con las siguientes características:

Roblox Kids

Juegos de contenido infantil

Se limitarán juegos con etiqueta de madurez “leve o mínima”

Se desactivan funciones de comunicación

Roblox Select

Se limitarán juegos con etiqueta de madurez “moderado”

Configuración de comunicaciones predeterminadas para usuarios de 9 a 15 años

Como parte del proceso de desarrollo, Roblox destaca que conforme aumenta la edad de los usuarios, cambiarán las cuentas. Para esta nueva etapa será necesario verificar la edad; quienes no lo hagan tendrán acceso únicamente a contenido de clasificación leve, similar al de las cuentas para menores de 9 años.

Además, Roblox anunció que amplió sus políticas de control parental, lo que permitirá a los padres gestionar la clasificación de contenido, el tiempo dentro de la plataforma e incluso quiénes son los amigos de los usuarios.

También podrán bloquear juegos individuales y chats directos hasta los 15 años.

Roblox implementa nuevas medidas de control parental y anuncia nuevas cuentas destinadas a menores de 16 años. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)