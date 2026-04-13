The 100 Best Coffee Shops: cafeterías de Guatemala destacan en ranking de Norte, Centroamérica y el Caribe 2026

El café de especialidad de Guatemala vuelve a ser motivo de celebración, esta vez en The North, Central America and The Caribbean’s 100 Best Coffee Shops 2026, ranking que califica lo mejor de la experiencia del café en la región. Guatemala fue uno de los países que más destacó.

Luego de posicionar cuatro cafeterías de especialidad en The World’s 100 Best Coffee Shops, celebrado en febrero pasado, Guatemala se consolidó como uno de los países de la región con mayor versatilidad de cafeterías, al lograr posicionar 13 en la edición 2026.

Junto al mensaje “Hemos viajado a los lugares más remotos del planeta para traerte una lista exclusiva de las mejores cafeterías de esta región”, los organizadores del evento destacaron que la selección dentro del ranking regional se basó en diversos criterios de excelencia.

Se conoce que este ranking no solo califica el sabor del café de especialidad y la comida que lo acompaña, sino también la experiencia completa, como la atención y el espacio, con la finalidad de reconocer la excelencia en la experiencia del café.

En febrero pasado, Andrea Vergara, coordinadora de Mercadeo y Promoción de Anacafé, explicó en Prensa Libre Radio que la evaluación de este certamen se realizan bajo criterios internacionales, donde se analiza la calidad del café, el servicio, el conocimiento de los baristas, el ambiente del local, el confort del cliente y la innovación dentro del coffee shop.

En esta edición, Guatemala tuvo representación de diversas cafeterías de especialidad. La lista dejó como máxima ganadora a Onyx Coffea Lab, ubicada en Arkansas, que obtuvo el primer puesto a nivel mundial.

En la región centroamericana, El Salvador se consolidó como líder con la cafetería Alquimia Coffee, ubicada en San Salvador, que obtuvo el tercer puesto a nivel mundial en la edición 2026.

La premiación se celebró en World of Coffee, en San Diego, y dio paso a la primera lista de las 100 mejores cafeterías de América del Norte, Centroamérica y el Caribe.

Dentro del ranking permanecieron las cuatro cafeterías que representaron al país en la edición mundial, que en ese momento se ubicaron en los puestos: El Injerto (25), Atte Coffee (52), Café de Reyes (76) y Coffea (82).

Para el ranking regional se sumaron nueve cafeterías que han destacado por su talento en el café de especialidad. Esta es la lista de Guatemala:

El Injerto (puesto 5)

Atte Coffee (puesto 10)

Café de Reyes (puesto 16)

Coffea Guatemala (puesto 19)

ITZAM: Mayan Cuisine (puesto 31)

Truly Coffee (puesto 33)

Dosocho Café (puesto 47)

Café de Hacienda Yalipur (puesto 53)

La Central Coffee Roasters (puesto 73)

Mano’s Coffee (puesto 82)

Parcela Coffee & Bistro (puesto 90)

Fat Cat Coffee House (puesto 94)

Arabica Elemento (puesto 97)

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