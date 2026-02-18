The World’s 100 Best Coffee Shops 2026: países centroamericanos destacan con cafeterías de la región

The World’s 100 Best Coffee Shops 2026: países centroamericanos destacan con cafeterías de la región

El sabor del café centroamericano fue uno de los que más destacó en la edición 2026 de The World’s 100 Best Coffee Shops, al lograr una cafetería dentro del ranking principal. Así está conformado.

La región centroamericana destaca dentro en The World’s 100 Best Coffee Shops 2026. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Una de las celebraciones actuales más destacadas del mundo gastronómico es The World’s 100 Best Coffee Shops, donde se presenta lo mejor de esta bebida a nivel global a través de un ranking. En esta edición contó con una cafetería de un país centroamericano en el top tres.

Con 10 cafeterías de la región dentro de la lista global, Centroamérica destacó en esta edición. Guatemala fue el país con más ingresos en la lista, aunque no el que llegó más alto.

El evento, que celebra y reconoce lo mejor de la industria del café, hizo público el ranking mundial de las cafeterías que elevan la experiencia de disfrutar esta bebida.

La selección, basada en diversos criterios, valoró el café de la región centroamericana, lo que destaca a la mayoría de sus países en el escenario internacional para los amantes del café.

La lista fue liderada por la cafetería Onyx Coffee Lab, ubicada en Arkansas, Estados Unidos, y compartió podio con una cafetería centroamericana en el top 3.

Dentro del listado, Guatemala consiguió cuatro puestos, seguida por Honduras con tres, mientras que Costa Rica, Nicaragua y El Salvador obtuvieron una posición cada uno. Así quedó conformada la participación centroamericana en el ranking.

Top centroamericano en The World’s 100 Best Coffee Shops

  • Puesto tres: Alquimia Coffee (El Salvador)
  • Puesto 25: El Injerto (Guatemala)
  • Puesto 37: DeLafinca Specialty Coffee (Nicaragua)
  • Puesto 52: Atte For Coffee (Guatemala)
  • Puesto 63: Café Nativo (Honduras)
  • Puesto 70: The Golden Pig (Honduras)
  • Puesto 76: Café de Reyes (Guatemala)
  • Puesto 82: Coffea Guatemala (Guatemala)
  • Puesto 91: Cafetano Coffee Roasters (Honduras)
  • Puesto 98: Cafeoteca (Costa Rica)
