Festival de la Luz 2026 en Antigua Guatemala: fechas, novedades y qué se conoce del evento de videomapping

Las fachadas más emblemáticas de Antigua Guatemala volverán a ser el lienzo para el arte audiovisual de talentos nacionales e internacionales, que traerán el videomapping y la luz inmersiva en la tercera edición del Festival de la Luz.

Este evento, que año con año se convierte en un referente del arte contemporáneo, celebrará esta expresión artística. Willy Posada, director de Antigua Viva, encargada del festival, compartió que para esta nueva edición hay más países interesados en sumarse y traer a sus talentos al país para exponer sus creaciones en las icónicas fachadas de la ciudad colonial.

Hasta el momento, Posada destaca que serían al menos ocho países los que podrían participar en la edición 2026, donde el videomapping y otras tecnologías serán protagonistas, así como instalaciones lumínicas ubicadas en Antigua Guatemala.

La proyección del videomapping aprovecha la arquitectura colonial para contar historias o darle vida mediante tecnología con proyectores de alta potencia, resaltó Posada. Asimismo, destacó que para esta edición se contará con tecnología láser que se utilizará en el videomapping.

“La novedad de este año será que tendremos por lo menos dos experiencias inmersivas, en donde la gente va a poder tener otro tipo de acercamiento a estas tecnologías”, comparte el director de Antigua Viva.

Aunque resaltó que el tema lo están reservando, Posada indicó que ya se está trabajando en los detalles del festival y en la selección de los artistas invitados, quienes iluminarán Antigua Guatemala el 17 y 18 de julio.

Datos compartidos por el organizador destacan que, en la segunda edición del Festival de la Luz en Antigua Guatemala, al menos 200 mil personas llegaron a la ciudad colonial. Como parte de los datos preliminares, se espera que participen 16 artistas, entre nacionales y extranjeros.

Con proyecciones que evocan la cultura de Guatemala, las proyecciones mostraron parte de la historia plasmada en la literatura de Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Emy Sánchez)

Posada resalta que actualmente participó en el Festival Internacional de Videomapping en Lille, donde realizan su proceso de scouting para conocer las últimas tendencias del arte y acercarse a artistas referentes del videomapping.

El alcance del Festival de la Luz en Antigua Guatemala ha traspasado fronteras, detalla Posada, dado que “Guatemala se está posicionando a nivel regional como plataforma de las artes digitales”, ya que a nivel internacional ya se habla del Festival de la Luz de Antigua, lo que ayuda a posicionar al país en el turismo artístico.

Proyección del festival de la Luz 2025 sobre el Arco de Santa Catalina en Antigua Guatemala. (Video Prensa Libre: Emy Sánchez)

Fecha

Viernes 17 y sábado 18 de julio

Hora

Se estima que sea en el mismo horario del año anterior, de 19 a 01 horas del día siguiente

Lugar

Se proyectará mapping en varios monumentos de Antigua Guatemala

Precios y localidades

Entrada gratuita y libre a ruinas, monumentos históricos y parques

Experiencia inmersiva: tendrá un costo de entrada aún por definir.

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí