Roblox: el videojuego favorito de los niños que se ha vuelto puerta para el crimen digital

Cada vez más menores se suman a la fiebre de Roblox, una plataforma que permite jugar, socializar y gastar dinero virtual. Aunque aparenta ser un espacio seguro, su acceso abierto facilita que personas con malas intenciones contacten a menores de edad sin filtros reales.

Expertos en ciberseguridad advierten que esta plataforma facilita el contacto entre niños y adultos desconocidos, quienes muchas veces los invitan a comunicarse fuera del juego, ya sea por WhatsApp o Telegram, con fines que van desde fraudes hasta explotación sexual.

Una de las principales preocupaciones es la facilidad con la que los delincuentes pueden ocultar su identidad o suplantar la de otros. El rastreo se vuelve complejo por el uso de redes privadas y servidores extranjeros que dificultan su localización.

A pesar de los esfuerzos de la plataforma por implementar controles, como la solicitud de documentos de identificación, estos mecanismos han resultado insuficientes. Incluso se ha sancionado a usuarios que intentaban denunciar a pedófilos dentro del juego, lo que ha generado controversia.

Ante la falta de legislación específica y mecanismos de control efectivos, la mejor herramienta sigue siendo la supervisión parental. Conocer lo que hacen los hijos en línea, acompañarlos en el uso de estas plataformas y mantener una comunicación abierta puede marcar la diferencia entre un juego inofensivo y un peligro latente.