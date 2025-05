El retraso de GTA VI es un “terremoto” para la industria de videojuegos y tendrá consecuencias

El pasado viernes 2 de mayo, la compañía desarrolladora y distribuidora de videojuegos, Rockstar Games, sorprendió a los fanáticos de Grand Theft Auto, una serie de juegos de acción y aventura de mundo abierto, al confirmar públicamente que GTA VI, la sexta entrega de la saga, se ha retrasado de forma oficial hasta mayo del 2026.

Rockstar Games no lanza una entrega de Grand Theft Auto desde que GTA V se estrenó internacionalmente el 17 de septiembre del 2013, hace casi 12 años, por lo que se esperaba que el lanzamiento de GTA VI se convirtiera en la gran estrella del 2025. Sin embargo, la ausencia de este título "es mucho más que el retraso de un videojuego".

De acuerdo con Circana, una empresa de investigación de mercado y tecnología con sede en la ciudad de Chicago, Illinois, el retraso de GTA VI ha sido visto de forma negativa, considerando que el lanzamiento de este videojuego habría supuesto un aumento en las ventas de las consolas, principalemente la del PlayStation 5 de Sony.

"El retraso de GTA VI supone un terremoto en la industria de los videojuegos debido a que afecta al resto del calendario, a las acciones de su compañía matriz (Rockstar Games) y hasta a las ventas de esas consolas que no van como deberían, como las Xbox Series X|S", aseguró uno de los analistas principales de Circana, Matt Piscatella.

Conforme a lo expuesto por Matt Piscatella, el lanzamiento de GTA VI habría representado un potencial crecimiento en la industria de los videojuegos durante los próximos siete meses del 2025, tomando en consideración que esta sexta entrega "revitalizaría el interés de los inversores en este sector económico global en constante crecimiento".

No obstante, luego del anuncio oficial del atraso hasta mayo del 2026, Circana considera que el gasto total en videojuegos durante la campaña navideña del 2025 "caerá hasta el punto de estar por debajo de la pandemia en el 2020". Por lo cual, esto podría indicar una caída en los precios de las consolas para intentar compensar este golpe.

Además, ante la incertidumbre de lo que pasará en Estados Unidos, en relación a los aranceles que fueron impuestos por el presidente Donald Trump y que afectarán negativamente a cientos de millones de estadounidenses, aún se desconoce la magnitud real de este desastre. Sin embargo, cabe mencionar que no todo será negativo.

Hasta el momento, está claro que muchas otras compañías desarrolladoras y distribuidoras de videojuegos se encuentran mucho más "tranquilas" al no tener que competir directamente con GTA VI en diciembre del 2025, el período más importante para las ventas, por lo que muchos otros títulos novedosos se estrenarán a finales de este año.

Debido a la espera, GTA VI ha dejado de ser un simple videojuego, ya que para la comunidad de jugadores a escala mundial, la sexta entrega de Grand Theft Auto será el juego que cambiará a la industria para siempre, considerando que su antecesor, GTA V, fue lanzado en seis formatos diferentes y ha vendido más de 210 millones de copias.

"GTA VI levanta pasiones y mueve mucho dinero. Rockstar en una compañía que puede paralizar la industria de los videojuegos, al punto que se ha convertido en una especie de broma dentro del sector. Nadie quiere lanzar un juego al mismo tiempo que ellos ya que prácticamente se convierten en un agujero negro", concluyó Piscatella.

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob