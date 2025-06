Nintendo vende 3.5 millones de Switch 2 en los primeros días de su lanzamiento y supera a la PlayStation 5

“Este es el nivel de venta mundial más alto para cualquier equipo de Nintendo en sus primeros cuatro días”, indicó el gigante japonés de los videojuegos en un comunicado.

Según varios analistas, también batió récords de ventas para una consola doméstica, al superar a la primera Switch y la PlayStation 5 de Sony, que vendieron 2.7 y 3.4 millones de unidades respectivamente en su primer mes en el mercado.

La PlayStation 2, la consola más vendida de todos los tiempos, no superó la barrera de los 2 millones de ventas hasta pasadas dos semanas.

La Switch 2 es una mejora con respecto a la exitosa primera versión de esta consola de Nintendo, con una pantalla más grande y mayor capacidad de procesamiento.

Fue lanzada el jueves 5 de junio, en medio del entusiasmo de los aficionados que esperaron a medianoche para la apertura de las tiendas en varios países.

Desde su presentación en 2017, la Switch original ha vendido 154 millones de unidades, lo que la convierte en la tercera consola de videojuegos más vendida de todos los tiempos.

Esa consola tuvo un fuerte impulso durante los confinamientos de la pandemia, con juegos exitosos como Animal Crossing.

