¿Qué es la enfermedad celíaca?: síntomas, causas y señales de alerta de la condición que padecía Felipe Staiti

La enfermedad celíaca es una afección autoinmune que reacciona al gluten y tiende a dañar el intestino delgado. Este padecimiento sería parte de las causas que deterioraron la salud del guitarrista argentino Felipe Staiti, fundador de la banda Enanitos Verdes.

La noticia de su muerte se conoció la noche del 13 de abril, cuando el secretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, anunció el fallecimiento del músico. Horas después, se reveló que su ingreso a un hospital en Mendoza, Argentina, se debió a una fiebre persistente.

Medios internacionales destacan que, detrás de su fallecimiento, hubo un proceso progresivo que deterioró su salud. Desde el 2024, el guitarrista habría enfrentado complicaciones tras contraer una infección bacteriana, agravada por la enfermedad celíaca.

Se conoce que el músico tenía diagnóstico de enfermedad celíaca, lo que, según el medio El Tiempo, habría sido un factor determinante en su estado general. Finalmente, fue su mánager, William Ramírez, quien confirmó la muerte del artista.

¿Qué es la enfermedad celíaca?

Clasificada como un trastorno digestivo e inmunitario crónico, la enfermedad celíaca daña el intestino delgado e impide que el cuerpo absorba las vitaminas y nutrientes necesarios.

Según el portal MedlinePlus, esta enfermedad puede provocar desnutrición u otras complicaciones. La Clínica Universidad de Navarra destaca que quienes la padecen no toleran el gluten, proteína presente en alimentos como trigo, avena, cebada y centeno.

La clínica señala que, al ingerir gluten, se producen daños en la mucosa del intestino delgado. Como parte del proceso, Mayo Clinic indica que esta enfermedad afecta el revestimiento intestinal y evita la absorción adecuada de nutrientes.

Síntomas

Esta enfermedad, que no tiene cura, puede presentar síntomas variados tanto en niños como en adultos. Mayo Clinic señala que en adultos pueden presentarse los siguientes:

Con el tiempo, el daño al intestino puede provocar:

Diarrea

Estreñimiento

Náuseas y vómitos

Fatiga

Pérdida de peso

Dolor abdominal

Distensión del abdomen

La Universidad de Navarra destaca que también pueden presentarse signos como anemia inexplicada, gases, dolores óseos o articulares, calambres musculares y cansancio inexplicable.

La enfermedad celíaca es una afección autoinmune que reacciona al gluten y tiende a dañar el intestino delgado(Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Asimismo, en algunos casos la enfermedad no presenta síntomas, debido a que la parte no dañada del intestino delgado puede absorber los nutrientes.

Mayo Clinic también resalta que la mitad de los adultos no presentan síntomas digestivos y pueden desarrollar úlceras en la boca, erupciones cutáneas con picazón y ampollas o disminución del funcionamiento del bazo.

¿Qué lo causa?

MedlinePlus indica que la causa exacta aún se desconoce; sin embargo, se cree que la enfermedad celíaca tiene un origen genético y se desencadena por la ingesta de gluten.

El portal señala que las personas con familiares que padecen esta enfermedad, así como quienes tienen síndrome de Down, Turner o Williams, tienden a ser más propensas.