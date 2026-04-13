Muere Felipe Staiti, integrante y fundador de Enanitos Verdes, a los 64 años

El mundo de la música está de luto, luego de que se diera a conocer la noticia del fallecimiento del guitarrista y fundador de la banda de rock argentina Enanitos Verdes, Felipe Staiti.

La noticia, que se dio a conocer la noche de este 13 de abril, destaca que Felipe Staiti habría estado internado en el Hospital Italiano, de la provincia de Mendoza, luego de presentar complicaciones de salud. Medios como La Nación señalan que el guitarrista habría fallecido este lunes por la tarde.

Se conoce que el guitarrista habría presentado complicaciones de salud desde el 2024, después de realizar una gira por Latinoamérica como parte del proyecto de celebración del 40 aniversario del primer disco de la banda.

Luego de la muerte de Marciano Cantero, el guitarrista habría asumido el liderazgo de Enanitos Verdes. Medios como Los Andes destacan que, como parte de un proyecto, Felipe Staiti preparaba “un disco de grandes éxitos con invitados y material inédito”.

Hasta el momento se conoce que su muerte se deriva de complicaciones de salud. Fue el secretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, quien confirmó la noticia del fallecimiento de Felipe Staiti.

A través de sus redes sociales, Diego Gareca compartió: “Con profunda tristeza despedimos al querido Felipe Staiti, un talento inmenso de nuestra tierra y pieza fundamental de la historia del rock mendocino”.

En su pronunciamiento, el secretario destacó la carrera de Staiti y señaló que, con su partida, Mendoza pierde una de sus estrellas más brillantes.

Rápidamente, medios locales destacaron que Staiti sufrió una infección bacteriana en México a finales del 2024, lo que, sumado a su condición de celíaco, derivó en diversas crisis de salud, según La Nación.

Sufrió un episodio de deshidratación profunda que lo llevó a ser internado. Según datos de Los Andes, en una entrevista había señalado que, para el 31 de diciembre, pesaba 50 kilos, y que ese momento incluso afectó su musculatura vocal.

Hasta el momento no se ha dado un diagnóstico claro sobre cuál sería la causa de su muerte.