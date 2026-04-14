Elraglusib: el fármaco experimental que podría duplicar la supervivencia en pacientes con cáncer de páncreas

Una de las enfermedades principalmente relacionadas con los casos de mortandad por cáncer es el adenocarcinoma ductal pancreático metastásico, que afecta al páncreas. Ante años de pocos avances, la Universidad Northwestern ha desarrollado un fármaco que podría ayudar a mejorar la supervivencia en pacientes con este tipo de cáncer.

Este nuevo fármaco, denominado elraglusib (9-ING-41), un inhibidor de GSK-3β, ha demostrado en un ensayo de fase dos que su uso dentro del tratamiento de este tipo de cáncer ha logrado duplicar la tasa de supervivencia.

Los resultados del ensayo médico se dieron a conocer este 14 de abril a través del portal especializado Nature Medicine, donde se expone un mecanismo de acción multimodal basado en la actividad antitumoral en modelos preclínicos de cáncer, incluido el pancreático.

Es decir, se ha demostrado que los pacientes que han combinado el fármaco con quimioterapia en su tratamiento han duplicado las tasas de supervivencia en comparación con quienes solo siguen con quimioterapia.

La medición realizada destaca que, a un año de iniciado el tratamiento que combina la quimioterapia tradicional y el fármaco, se logró duplicar las tasas de supervivencia. Asimismo, se redujo el riesgo de muerte en un 38%, lo que podría tener un alto impacto en el combate de este tipo de cáncer.

El artículo de Nature Medicine resalta que la eficacia y seguridad del fármaco elraglusib con gemcitabina más nab-paclitaxel (GnP) fueron evaluadas en pacientes que no habían sido tratados anteriormente, lo que demostró que la tasa de supervivencia a un año fue del 44.1%, frente al 22.3% de quienes no recibieron el fármaco en su tratamiento.

Según se dio a conocer, este estudio médico analizó a 233 pacientes con cáncer de páncreas metastásico, quienes se dividieron entre el grupo que recibió quimioterapia estándar y el que combinó la quimioterapia con elraglusib.

Los resultados determinan que este fármaco logró una media de supervivencia de 10.1 frente a 7.2 meses, lo que es positivo, debido a que el ensayo incluyó a pacientes con cáncer que progresó de forma rápida y no pudieron obtener los beneficios completos del fármaco.

Datos del estudio resaltan que, a dos años del tratamiento con elraglusib, casi el 13% de los pacientes del ensayo que lo recibieron continuaban con calidad de vida, mientras que ninguno del grupo sin el fármaco.

Dentro del proceso, el ensayo mostró efectos secundarios consistentes con la quimioterapia, pero que se mantienen en menor escala en quienes recibieron elraglusib, entre ellos:

fatiga

cambios temporales en la visión

glóbulos blancos bajos

Según el análisis, el fármaco combate la GSK-3 beta, una proteína que favorece el crecimiento tumoral y el desgaste del sistema inmunológico. Este medicamento busca atacar directamente las células cancerosas y reactivar el sistema inmunológico.

Se conoce que el fármaco ha avanzado a una tercera fase de ensayo, con la que se busca confirmar los datos y obtener la aprobación farmacéutica.

La pancreatitis aguda provoca dolor intenso en la parte superior del abdomen, que suele empeorar a los pocos minutos y sentirlo hasta la espalda. (Foto Prensa Libre: Freepik).

