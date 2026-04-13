El poder de lo cotidiano: cómo las tareas del hogar fortalecen la salud emocional, mental y física

El tráfico, las prisas y las exigencias laborales suelen absorber gran parte del tiempo, lo que dificulta la conexión personal. Sin embargo, acciones cotidianas como caminar para hacer pagos o lavar platos, ropa u ordenar no solo ayudan a disminuir el estrés, sino que también funcionan como ejercicio ligero que favorece la salud física y mental.

Las tareas del hogar, a menudo percibidas como una obligación, pueden convertirse en herramientas clave para la salud integral. La Logoterapeuta, orientadora familiar y psicóloga clínica Violeta Lara de Pineda señala que actividades como limpiar o cocinar contribuyen a reducir el estrés, ya que implican movimiento físico y generan satisfacción al mantener el orden personal y del entorno. Estas acciones devuelven una sensación de control. “Cuando el mundo exterior parece caótico, transformar una cocina desordenada en un espacio limpio ofrece una gratificación inmediata”, explica.

Por su parte, la psicóloga Luisa Ruano destaca que, aunque es positivo salir de la rutina ocasionalmente, el cerebro tiende a preferir lo predecible, ya que necesita estructura para regular el sistema nervioso. La exposición constante a cambios puede aumentar la producción de cortisol, lo cual, en exceso, afecta la salud. Por ello, mantener hábitos y rutinas en el hogar contribuye al equilibrio emocional.

En la misma línea, la psicóloga Daniella Feterman indica que, tras un día de caos e imprevistos, realizar tareas rutinarias permite al cuerpo entrar en un entorno conocido, lo que ayuda a reducir el cortisol. Las actividades repetitivas activan un “modo automático” en el cerebro que resulta calmante, similar a los efectos de caminar o practicar respiración consciente.

Desde la psicología, tomarse tiempo para realizar tareas domésticas puede entenderse como una práctica con alto valor terapéutico. La psicóloga clínica Ximena Fuentes destaca que estas actividades influyen positivamente en el equilibrio emocional, el funcionamiento mental y el bienestar físico.

Acciones tan sencillas como barrer, ordenar una habitación, lavar platos, doblar ropa, cocinar o regar plantas pueden convertirse en prácticas de autocuidado que ayudan a organizar tanto el espacio externo como el mundo interno. En contextos de estrés, ansiedad o sobrecarga mental, dedicar tiempo a estas tareas contribuye a recuperar la calma.

¿Qué ocurre en el cerebro durante las tareas cotidianas?

Violeta Lara explica que, al realizar actividades como barrer o lavar platos, la mente puede liberarse de preocupaciones. Además, estas tareas pueden acompañarse con música o realizarse en silencio, lo que permite descansar del procesamiento de problemas complejos.

Realizar tareas domésticas también favorece la concentración en una sola actividad. “Cuando limpiamos o cocinamos, nuestra mente deja de estar en múltiples pendientes y se enfoca en una tarea a la vez”, señala Feterman. Esto permite desconectarse temporalmente de preocupaciones relacionadas con el trabajo, los estudios o los problemas económicos.

Estos momentos pueden convertirse en una forma de meditación activa. Al estar presente en la tarea, sin distracciones mentales, se practica la atención plena (mindfulness).

La meditación no siempre implica permanecer en silencio; también puede manifestarse al estar completamente presente en lo que se hace: sentir el agua al lavar los platos o escuchar el ritmo de la escoba. Estas sensaciones anclan a la persona en el presente y reducen la rumiación resalta Lara.

El ordenar, la vivienda, acomodarla ropa y cambiar el orden de las cosas puede darle el tiempo a las personas en realizar un análisis interno y esclarecer ideas. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Cómo el orden en el hogar influye en la mente

Más allá de los estereotipos, tanto hombres como mujeres pueden beneficiarse emocionalmente de realizar tareas del hogar. Ximena Fuentes señala que el entorno influye significativamente en el estado emocional: un espacio caótico o desorganizado puede aumentar la tensión, el cansancio y la irritabilidad.

En cambio, participar activamente en el orden del hogar genera una sensación de control, estructura y estabilidad. Completar una tarea concreta envía al cerebro una señal de logro y eficacia, lo que disminuye la percepción de caos interno. Además, estos momentos de actividad permiten pensar con mayor claridad e incluso encontrar soluciones a problemas cotidianos.

Reducción del estrés

Uno de los principales beneficios de las tareas domésticas es la disminución del estrés. Estas actividades implican movimientos repetitivos, atención focalizada y conexión con el presente agrega la psicóloga Fuentes.

De manera similar a técnicas de mindfulness, tareas como barrer, lavar o cocinar ayudan a centrar la mente en una acción específica, lo que reduce la rumiación y las preocupaciones constantes. En otras palabras, la persona deja de enfocarse en lo que teme o anticipa y se conecta con el presente.

Mejora del estado de ánimo

Las tareas del hogar también contribuyen a mejorar el estado de ánimo. Completar una actividad genera sensación de satisfacción, utilidad y productividad, especialmente en momentos de desmotivación o apatía.

“Realizar una tarea pequeña puede ser el primer paso para recuperar energía y motivación. Tender la cama o limpiar una mesa, aunque parezca mínimo, representa una experiencia de avance”, explica Fuentes.

Por su parte, Feterman resume esta idea con la frase en inglés: “Messy bed, messy head”, que sugiere que un entorno desordenado puede reflejar o influir en el estado mental, mientras que un espacio limpio transmite ligereza y calma.

Fortalecimiento de la disciplina

Realizar tareas del hogar también fortalece la disciplina y la autorregulación. Desde la psicología, la disciplina no se entiende como rigidez, sino como la capacidad de sostener hábitos saludables y organizar la conducta agrega Fuentes. Estas actividades promueven:

Rutinas

Constancia

Sentido de responsabilidad

Al incorporar acciones diarias de cuidado del espacio, se ejercitan funciones como la planificación, la atención y el cumplimiento de metas.

Cuidar el entorno también es una forma de autocuidado. No se trata de perfección, sino de crear un espacio que genere bienestar. “Cuidar tu entorno es una forma de decirte que mereces vivir en un lugar digno y agradable”, coinciden las especialistas.

“Cuando tenemos una rutina y quehaceres cotidianos, forjamos la habilidad de la disciplina, la cual nos sirve para muchos aspectos de la vida, como el trabajo, los estudios, la familia y las relaciones interpersonales. Aprendemos que, aunque no haya voluntad, hay recompensas a largo plazo que serán de mayor beneficio que las de corto plazo, y así construir un ambiente de orden”, dice Ruano.

Ejercicio funcional y beneficios físicos

Las tareas del hogar también aportan beneficios físicos. Constituyen una forma de actividad conocida como NEAT (gasto energético no asociado al ejercicio formal) comparte Lara.

Barrer y trapear: trabajan el abdomen, hombros y brazos

Lavar ropa o colgarla: mejora la movilidad articular y la fuerza de agarre

En conjunto, estas actividades ayudan a mantener la flexibilidad y a quemar calorías de manera funcional, al integrar el movimiento en la vida diaria sin que se perciba como ejercicio formal.

Acciones tan sencillas como barrer, ordenar una habitación, lavar platos, doblar ropa, cocinar o regar plantas pueden convertirse en prácticas de autocuidado. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)