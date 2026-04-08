Cinco maneras de añadir un poco de “incomodidad” a su día para mejorar el cerebro

Gracias a la tecnología moderna, redactar un correo electrónico, pedir comida a domicilio o buscar el nombre de ese actor desconocido nunca ha sido tan fácil. Pero algunos empiezan a preguntarse si el camino más rápido y sencillo no siempre es el mejor. ¿Acaso perdemos algo al no usar nuestro cerebro en las tareas cotidianas?

Existe una posible solución para ese problema tan actual: maximizar la fricción. Kathryn Jezer-Morton utilizó el término en un artículo de enero en The Cut, en el que argumentaba que reintroducir desafíos —por ejemplo, cocinar la cena en lugar de pedir comida a domicilio— puede ayudar a que las personas se familiaricen con la incomodidad y, como resultado, nos hagan más… humanos.

Si bien se podría argumentar que la comodidad suele ser una gran ventaja, los expertos con los que hablamos afirman que vivir una vida sin complicaciones podría no ser lo mejor para la función cognitiva a largo plazo.

"Es como tener un entrenador personal que levanta las pesas por ti", explicó Lila Landowski, neurocientífica, profesora de ciencias biomédicas en la Universidad de Tasmania y vicepresidenta de Ciencia y Tecnología de Australia.

No hablamos de fricción por la fricción misma (si lo que quieres es más frustración en tu vida, llama al servicio de atención al cliente de cualquier gran corporación), sino de tareas que puedan suponer un reto cognitivo.

Hablamos con tres expertos en cerebro y comportamiento para averiguar cómo la facilidad y la comodidad afectan al cerebro, y si debería intentar maximizar la fricción. Esto fue lo que dijeron.

La facilidad y la comodidad podrían afectar al cerebro

La principal función del cerebro es ayudarnos a sobrevivir, afirmó Landowski. A lo largo de nuestras rutinas diarias, el cerebro realiza un análisis de costo-beneficio para determinar si una opción vale la pena. Los desafíos requieren más energía, por lo que, siempre que sea posible, el cerebro prefiere la facilidad a la dificultad.

El cerebro también responde a las recompensas, como la descarga de dopamina que produce la gratificación instantánea (ya sea entretenimiento fácil mientras se navega por las redes sociales o un mensaje de texto perfectamente escrito cortesía de Claude, el chatbot de inteligencia artificial).

Nuestro entorno moderno está diseñado para ofrecer estas recompensas rápidas: "Las cosas fáciles suelen sentar bien, y las plataformas han invertido mucho dinero en descubrir cómo mantenernos en ese estado", afirmó Emily Falk, profesora de comunicación, psicología, marketing y operaciones, informática y toma de decisiones en la Universidad de Pensilvania y autora de "Lo que valoramos".

Con el tiempo, una vida sin complicaciones puede ser perjudicial, según el investigador de salud cerebral Marc Milstein, autor de El cerebro a prueba de edad y presentador del podcast "Lo mejor de tu cerebro". Esto se debe a que funciones cerebrales como el aprendizaje, la memoria y la atención focalizada se rigen por el principio de "si no se usan, se pierden". El cerebro necesita practicar estas habilidades para mantenerlas. Si no estimulamos regularmente nuestro cerebro para aprender, recordar o prestar atención, estas habilidades pueden deteriorarse, afirma.

Evidencia que data del 2011 sugiere, por ejemplo, que las personas que recurren a Google para encontrar respuestas tienen menor capacidad de recordar. Estudios más recientes confirman que la facilidad para encontrar información puede afectar la capacidad de aprendizaje: en un estudio de 2021, los investigadores administraron un cuestionario de opción múltiple a 196 participantes.

Quienes buscaron las respuestas en un motor de búsqueda obtuvieron puntuaciones más bajas en comparación con quienes no usaron internet (a pesar de que los participantes expresaron niveles similares de confianza en sus resultados). Estos hallazgos sugieren que usar motores de búsqueda para aprender nueva información puede afectar la capacidad del cerebro para almacenar información de manera efectiva.

Milstein afirmó que está ocurriendo lo mismo con el auge de herramientas de inteligencia artificial. "Escucho a gente decir que sentían que su memoria era mejor hace unos años, lo cual es comprensible en un mundo donde todo está al alcance de la mano", dijo Milstein.

En un estudio del 2025, los investigadores analizaron a 580 estudiantes universitarios, de los cuales el 57% utilizaba IA a diario, mientras que el resto la usaba varias veces por semana. Descubrieron que un mayor uso de la IA estaba relacionado con una disminución de las habilidades de pensamiento crítico, posiblemente debido a una asociación con la fatiga cognitiva, un agotamiento de los recursos mentales esenciales para el pensamiento complejo.

En otro estudio de 2025, que analizó a 666 personas de diversas edades y niveles educativos, un investigador halló que la IA estaba relacionada con una disminución de las habilidades de pensamiento crítico. La descarga cognitiva, que consiste esencialmente en utilizar herramientas para reducir la carga cognitiva en la memoria de trabajo, podría afectar la capacidad de reflexionar profundamente.

Los beneficios de maximizar la fricción

Milstein explica que, a medida que el cerebro envejece, pierde naturalmente conexiones entre las células cerebrales, lo que puede afectar la memoria, la atención y la capacidad de aprender nueva información. Añadió que afrontar retos complejos, como aprender cosas nuevas, es como invertir en una cuenta financiera a medida que uno envejece.

Las investigaciones sobre la teoría de la reserva cognitiva demuestran que estos factores provocan que el cerebro forme nuevas conexiones, lo que aumenta la reserva general. "Cuanto más depositas, menos notas las retiradas", afirmó Milstein.

Falk cree que el beneficio de maximizar la fricción reside en su potencial para crear una vida más significativa, no necesariamente en potenciar la cognición. Por ejemplo, la facilidad para escribir un correo electrónico con IA puede generar una sensación de satisfacción momentánea, pero si se valora la comunicación o el desarrollo de habilidades sociales, según Falk, puede que no se alinee con los objetivos a largo plazo (y que la vida parezca menos significativa). "Cuando tomamos decisiones que parecen gratificantes de inmediato, pero no nos detenemos a reflexionar sobre si son compatibles con nuestros objetivos y valores fundamentales, podemos meternos en problemas", afirmó.

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La buena noticia es que, incluso si las vías neuronales de su cerebro están desgastadas, puede tomar medidas sencillas para contrarrestarlas. Según Falk, añadir una recompensa —como escuchar su podcast favorito mientras cocina— puede reducir la sensación de fricción que se experimenta al cocinar en lugar de pedir comida a domicilio. Esto puede ayudar a entrenar al cerebro para que repita el comportamiento y se convierta en un hábito. "Cuando establecemos rutinas y entornos que se adaptan a la tendencia de nuestro cerebro a buscar recompensas, podemos mejorar nuestra situación", afirmó.

Cinco formas de probar la fricción-maximización

No es necesario que toda su vida esté llena de fricciones, pero Milstein afirma que incorporar momentos de fricción a su día a día puede ayudar a mantener una función cerebral saludable a largo plazo. ¿Quiere probar a maximizar la fricción? Los siguientes pasos son un excelente punto de partida.

1. Pruebe con rompecabezas y juegos en los que no sea bueno

Los rompecabezas y los juegos pueden desafiar su cerebro, pero no se limite a jugar a aquellos en los que es bueno. Si el sudoku le resulta fácil, pruebe con un juego de palabras. "No irías al gimnasio solo para ejercitar los brazos", dijo Milstein. "Su cerebro necesita el mismo tipo de entrenamiento cruzado".

2. Aprenda algo nuevo

Aprender una habilidad nueva y ligeramente desafiante, como un juego, un idioma o incluso un nuevo método de entrenamiento, es otra forma comprobada de preservar la función cerebral, según Milstein. Además de crear nuevas conexiones neuronales, estos desafíos facilitan la liberación de la hormona norepinefrina, que ayuda a mejorar la concentración y favorece el aprendizaje.

3. Cocine una receta

Aunque sea una o dos noches a la semana, intente prepararse una comida. Milstein afirma que buscar una receta nueva, comprar los ingredientes y seguir los pasos para prepararla puede crear conexiones significativas en el cerebro. Para añadirle un toque de distracción, guarde el móvil mientras come.

4. Visite a un amigo

En lugar de enviar un mensaje de texto o un correo electrónico a un amigo, llámelo o quede con él. Necesitará recordar cómo llegar a su destino y detalles sobre su amigo, explicó Milstein, además de usar habilidades sociales que fortalecen su cerebro y su relación.

5. No busque la respuesta

Cuando intente recordar algo, no busque la respuesta de inmediato. Por ejemplo, en la tienda, cree un poco de dificultad al intentar recordar lo que necesita comprar mientras recorre los pasillos. "Acepte la necesidad de tomarse su tiempo para recordarlo en lugar de buscarlo", dijo Milstein.

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Un simple cambio de perspectiva puede ser útil: en lugar de verla como una forma de añadir desafíos, considérela como una manera de alinear sus decisiones diarias con sus valores, lo que puede hacer que la vida se sienta más gratificante y significativa.

"La gente suele pensar en la fricción como algo negativo, pero también se puede ver como una intención", dijo Falk. "La fricción puede ser positiva si te lleva a reflexionar sobre cómo quieres vivir tu vida".