Cómo lidiar con personas crónicamente negativas

Todos conocemos a alguien que parece ser una fuente inagotable de negatividad.

Lo entendemos. El mundo puede ser un lugar oscuro, y las noticias pueden desestabilizar a cualquiera. Pero ya sea que provenga de un familiar cercano o de un compañero de trabajo, el pesimismo constante puede ser frustrante, especialmente si has optado por no consumir noticias negativas compulsivamente para proteger tu salud mental.

Los terapeutas afirman que existen estrategias que pueden ayudar a quienes están atrapados en un ciclo negativo, y que es posible establecer límites para proteger el propio estado de ánimo. También ofrecen consejos si eres tú quien suele sentirse pesimista.

Por qué decirle a alguien que "vea el lado positivo" puede ser contraproducente

Cuando alguien se centra demasiado en lo negativo, puede resultar tentador decirle motivos para tener esperanza. La intención es buena, pero puede hacer que la persona se sienta aún peor.

“Creo que mucha gente intenta adoptar una postura optimista, y lo hacen con buena intención”, dijo Zoe Wyatt-Potage, trabajadora social clínica especializada en trauma y resiliencia. “En esencia, quieren eliminar ese dolor”. Desafortunadamente, añadió, a menudo tiene el efecto contrario.

“Puede generar vergüenza en torno a esas respuestas emocionales normales: tristeza, ira, dolor, frustración o miedo”, dijo Wyatt-Potage. Ya sea que hablen de las noticias o de algo que les preocupa en el trabajo, las emociones negativas son parte de la vida.

En su investigación, Wyatt-Potage ha analizado el optimismo tóxico y por qué puede ser tan perjudicial, incluso cuando se formula con buenas intenciones. Comentó que muchos de sus pacientes que acuden a terapia han sufrido "presión emocional" por parte de sus seres queridos para ser positivos.

“Puede resultar muy frustrante para alguien compartir algo con lo que está lidiando y que la otra persona le diga: ‘Pero mira el lado positivo’”, dijo Dawn Johnson, psicóloga clínica en Washington, D.C. “Probablemente sea la queja más frecuente que escucho sobre las relaciones en terapia. La gente viene y dice: ‘Le cuento a mi pareja lo molesta que estoy, y me dice que sea feliz’”.

A muchos nos incomoda lidiar con emociones negativas, y por eso solemos apresurarnos a ofrecer soluciones y buscar el lado positivo. Sin embargo, los terapeutas afirman que, a menudo, lo más amable es dejar que la otra persona hable de lo que le preocupa y escucharla atentamente.

Intente reflejar sus emociones

Si se encuentra recibiendo un monólogo negativo, los expertos sugieren que pruebe a reflexionar, una estrategia que se utiliza con frecuencia en la terapia.

"A veces, una persona negativa simplemente necesita sentirse escuchada", afirma Tina Gilbertson, terapeuta y autora del libro Regodearse en la tristeza: Cómo superar los malos sentimientos permitiéndoselos. Si se anima, recomienda escuchar atentamente para identificar las emociones que la persona parece expresar, en lugar de responder a los hechos de su historia.

Intente decir: "Parece que estás muy preocupado/a", o cualquier otra emoción que perciba en su expresión. Con suerte, la persona se sentirá comprendida al saber lo que está experimentando, e incluso podría empezar a reconocer y expresar mejor sus propios sentimientos.

Gilbertson afirmó que las personas que son crónicamente negativas a menudo lo hacen de forma inconsciente, ya sea porque aprendieron de su propia familia a centrarse en lo que sale mal o porque se sienten infelices y su cerebro busca razones para su bajo estado de ánimo.

“Puedes poner un espejo delante”, dijo Gilbertson. “Realmente trastoca el funcionamiento de un proceso inconsciente”.

A veces, esta estrategia no funciona. Si la persona se siente incomprendida o las emociones que menciona no le resultan familiares, podría enfadarse aún más. En ese caso, mantenga la calma y muestre curiosidad.

“Puedes escuchar y hacer preguntas”, dijo Gilbertson. Sugiera probar con algo abierto y sin prejuicios, como: “¿Qué te hace decir eso?”.

Los sonidos simpáticos también pueden funcionar bien.

“'Mmm' es una respuesta estupenda”, dijo Johnson.

Añadió que es importante no responsabilizarse de las emociones de los demás.

“No puedes obligar a alguien a sentir algo”, dijo Johnson. “Quítate esa presión de encima”.

Si la persona negativa en su vida es un amigo cercano o un ser querido, y sospecha que podría estar deprimido, podría considerar hacerle saber que está preocupado por él y sugerirle que hable con un terapeuta profesional.

Resista la tentación de "arreglarlo"

Si alguien se queja de un problema que tiene una posible solución, puede resultar tentador intervenir rápidamente e intentar resolverlo. Es un impulso loable, a menudo motivado por nuestro deseo altruista de ayudarnos mutuamente, pero a veces no entendemos lo esencial.

“A menudo, el verdadero problema radica en cómo se sienten, y eso no tiene solución”, dijo Gilbertson.

Si ese es el caso, dijo, ninguna de las soluciones que propongas lo resolverá.

Si no está seguro de si la persona busca ayuda para resolver un problema o simplemente alguien que la escuche con empatía, Wyatt-Potage sugiere que simplemente le pregunte.

Establecer límites

Las emociones pueden ser contagiosas. Diversos estudios han demostrado que los humanos a menudo imitamos las expresiones faciales, el tono de voz y la postura de los demás. Puede ser compasivo y querer ayudar a alguien, pero si termina contagiándole de su mal humor, no será beneficioso para ninguno de los dos.

“Captamos el estado de ánimo de los demás”, afirmó Ashley Alderette, psicóloga clínica. Explicó que los humanos tenemos “neuronas espejo” que se activan no solo cuando realizamos una acción, sino incluso cuando la percibimos. Si ve a alguien con expresión triste, su expresión facial comenzará a imitar la suya y su estado de ánimo se verá afectado. Añadió que puede ser útil ser consciente de esto cuando sucede e intentar interrumpir el proceso respirando profundamente y regulando el propio sistema nervioso.

Gilbertson comentó que, como terapeuta, ha tenido que aprender a escuchar a las personas que sufren depresión sin apropiarse de sus sentimientos.

“No tengo ningún problema con que la gente tenga emociones intensas”, dijo Gilbertson. “Al fin y al cabo, cuando he hablado con personas que sufren mucho, siento compasión por ellas, pero no cargo con el peso de su dolor, porque sé que pueden hacerlo y que se sienten mejor por el hecho de que estoy presente y les permito sentir ese dolor”.

Es más fácil decirlo que hacerlo, y los terapeutas cuentan con formación profesional para ayudar. Intente establecer límites, restringiendo el tiempo que pasa con un compañero de trabajo o amigo que esté pasando por un mal momento. Manténgase presente en el momento y recuerde que no tiene por qué absorber sus sentimientos.

¿Y si es la persona que siempre acaba de decir tonterías?

Si se encuentra atrapado en un patrón de pensamiento negativo o tiene dificultades para afrontar el estrés cotidiano, existen cosas que pueden ayudarle.

Cuide lo básico. Un artículo reciente publicado en el Journal of American College Health confirmó lo que puede parecer de sentido común: desayunar, hacer ejercicio con regularidad y dormir bien contribuyeron en gran medida a que los estudiantes del estudio manejaran el estrés y se mantuvieran "psicológicamente flexibles".

Pase tiempo con otras personas. Ni siquiera es necesario que hable de lo que le preocupa. Las investigaciones han demostrado que nos regulamos mutuamente y que nuestros cuerpos reflejan el estado de ánimo de los demás, así que incluso dar un paseo con alguien tranquilo y amable o asistir a una clase de yoga en grupo puede ser de gran ayuda.

Hable con un terapeuta. Si le cuesta apreciar las cosas buenas de su vida, un terapeuta puede ayudarle a descubrir el origen de la negatividad. "He tenido la experiencia de trabajar con pacientes que parecían estancados durante mucho tiempo", dijo Johnson. "Luego veo cuando logran salir de esa situación, y eso es muy gratificante".

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Intente practicar la gratitud. Puede sonar a tópico, pero practicar la gratitud funciona, afirma Johnson. Dedique unos minutos antes de acostarte a observar y anotar lo que va bien en su vida y aquello por lo que está agradecido, y verá cómo empieza a añadir más y más cosas a la lista.

“Estás empezando a reeducar tu cerebro para ver la verdad, pero en positivo”, dijo Johnson. “A menudo, las personas pesimistas ven la verdad, pero en negativo”.