Enfermedad renal por diabetes: siete mujeres por cada dos hombres diabéticos desarrollan problemas renales

El cuidado de los riñones es fundamental para la salud. En el caso de las personas con diabetes, el riesgo es mayor, ya que forman parte del grupo más propenso a desarrollar enfermedad renal crónica. Médicos consultados señalan que alrededor del 40% de los pacientes con diabetes puede desarrollar esta enfermedad, con mayor incidencia en mujeres.

Para entender esta relación, es necesario conocer qué es la diabetes. Nancy Erazo Franco, subdirectora de la Unidad de Consulta Externa del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), explica que se trata de una enfermedad metabólica caracterizada por el aumento de glucosa en la sangre.

Erazo detalla que existen distintos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 ocurre cuando el sistema inmunológico destruye las células del páncreas encargadas de producir insulina. Este tipo suele afectar principalmente a niños y adolescentes.

La diabetes tipo 2, la más común, se caracteriza por resistencia a la insulina. En estos casos, el cuerpo produce la hormona, pero no en cantidades suficientes o el organismo no la utiliza adecuadamente. Otro tipo es la diabetes gestacional, que aparece durante el embarazo. Aunque suele desaparecer después del parto, la especialista advierte que aumenta el riesgo de desarrollar diabetes en el futuro.

También existe la diabetes neonatal, que se presenta en bebés durante los primeros seis meses de vida y que en algunos casos puede desaparecer, aunque existe la posibilidad de que reaparezca. Asimismo, hay formas de diabetes que se desarrollan a causa de otras enfermedades, como pancreatitis, cáncer de páncreas o fibrosis quística. Estas se conocen como diabetes secundaria.

Erazo agrega que la enfermedad puede avanzar de forma lenta y silenciosa. Sin embargo, hay señales de alerta que deben motivar una consulta médica, como fatiga, pérdida de peso inexplicable, sed excesiva o aumento en la frecuencia de la micción.

Hasta el 40% de los pacientes con diabetes puede desarrollar enfermedad renal crónica, una complicación que afecta con mayor frecuencia a las mujeres. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Picos de riesgo en las mujeres

Jennifer Benavides, médica cirujana y especialista en temas cardiorrenales, explica que entre el 30% y el 40% de los pacientes con diabetes desarrollan enfermedad renal crónica, una afección que suele ser incluso más silenciosa que la propia diabetes.

Según la especialista, de cada nueve casos de enfermedad renal asociada con la diabetes, siete ocurren en mujeres y dos en hombres. “En las mujeres que viven con diabetes, el riñón requiere una vigilancia aún más rigurosa. Factores hormonales y metabólicos pueden hacerlas más vulnerables al daño renal, y este proceso suele avanzar sin causar molestias”, señala Mauricio Chávez, médico de la unidad cardiorrenal de Bayer.

Benavides explica que existen dos momentos clave en la vida de las mujeres en los que el riesgo aumenta. El primero ocurre durante la menopausia, cuando los niveles de estrógeno disminuyen. Esta reducción hormonal afecta el metabolismo y puede alterar el procesamiento de la glucosa, lo que incrementa la probabilidad de desarrollar daño renal.

El segundo momento se relaciona con el embarazo. Durante esta etapa, algunas mujeres pueden desarrollar preeclampsia, una condición caracterizada por el aumento de la presión arterial.

Aunque en muchos casos desaparece tras el parto, la especialista recomienda mantener seguimiento médico durante varios años, ya que la hipertensión es uno de los factores que pueden desencadenar enfermedad renal crónica.

¿Por qué la diabetes afecta los riñones?

David Gordillo, médico internista, explica que la diabetes y la enfermedad renal están estrechamente relacionadas. Cuando los niveles de azúcar en sangre permanecen elevados durante largos períodos, el exceso de glucosa puede afectar diferentes órganos del cuerpo, incluidos los riñones.

Esto ocurre porque el exceso de azúcar daña los vasos sanguíneos encargados de filtrar la sangre en los riñones. Erazo añade que el riesgo aumenta cuando la diabetes no está bien controlada o el tratamiento no es el adecuado.

“Lo ideal es mantener los niveles de azúcar dentro de rangos normales. De esta manera se reducen las complicaciones y las personas pueden vivir muchos años sin daños en los órganos”, explica la especialista.

La médica agrega que muchas veces el daño renal aparece cuando el diagnóstico se hace tarde o cuando el paciente no sigue adecuadamente el tratamiento.

El control de los niveles de azúcar en la sangre y los chequeos médicos periódicos son claves para prevenir daños en los riñones en personas con diabetes. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Síntomas de la enfermedad renal en personas con diabetes

Jennifer Benavides señala que el daño renal suele avanzar sin síntomas claros en sus primeras etapas, ya que el riñón no produce dolor. Por ello, recomienda que las personas con diabetes se realicen controles médicos al menos una vez al año.

Cuando la enfermedad avanza, pueden aparecer señales como:

Orina espumosa

Hinchazón en pies, tobillos o rostro

Mayor necesidad de orinar

Alteraciones en la presión arterial

Cansancio persistente

Factores de riesgo

Además de la diabetes, existen otros factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica:

Obesidad

Mala alimentación

Falta de ejercicio

Jornadas laborales extensas

Dormir menos de las ocho horas recomendadas

Los especialistas señalan que estos factores deben considerarse porque también predisponen al daño renal.

Pruebas de sangre y orina permiten detectar a tiempo daños en los riñones en pacientes con diabetes. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Pruebas para detectar daño renal

Nancy Erazo explica que uno de los estudios más importantes es la hemoglobina glicosilada, que permite conocer el promedio de los niveles de azúcar en la sangre durante los últimos dos o tres meses. “Si la hemoglobina glicosilada está muy elevada, puede indicar que ya existen complicaciones, entre ellas la enfermedad renal”, explica.

Otros estudios que permiten detectar daño renal son:

Perfil de orina

Microalbúmina en orina

Filtrado glomerular

Creatinina en sangre

La microalbúmina permite medir la cantidad de proteína presente en la orina, lo cual puede indicar daño en el riñón. “Cuando hay proteínas o glucosa en la orina, es señal de que los niveles de azúcar en el cuerpo están muy elevados”, añade la especialista.

David Gordillo señala que la relación albúmina-creatininuria en orina y la medición de creatinina en sangre permiten determinar qué tan afectados están los riñones y evaluar el riesgo de daño cardiovascular y renal. Benavides advierte que, aunque no todos los pacientes diabéticos desarrollarán enfermedad renal crónica, el riesgo sigue siendo alto.

“La enfermedad renal crónica se presenta en aproximadamente el 40% de los diabéticos. Quienes no la desarrollan pueden presentar otras complicaciones cardiovasculares, ya que hasta el 50% de los pacientes con diabetes también desarrollan enfermedades coronarias”, concluye.