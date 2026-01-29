Estudio internacional abre la puerta para detectar la diabetes tipo 1 desde el nacimiento

Científicos descubrieron que es posible detectar signos tempranos de esta enfermedad en la sangre del cordón umbilical, informó este miércoles la Universidad de Florida (UF).

El estudio, en asocio con la Universidad de Linköping, en Suecia, sugiere que el proceso inflamatorio que conduce a la diabetes podría comenzar durante el embarazo, periodo que ofrece condiciones biológicas más favorables para un ataque al páncreas.

Esto no implica que la enfermedad esté predeterminada, sino que la biología durante la gestación puede influir en su desarrollo, explicó Angelica Ahrens, investigadora asistente en Microbiología en el Instituto de Ciencias Agrícolas y Alimentarias de la UF.

La científica, una de las autoras del estudio, subrayó que “sería muy útil que los marcadores en la sangre del cordón umbilical pudieran alertar a los médicos”.

Agregó que las técnicas actuales se basan en la genética o en la presencia de anticuerpos, los cuales indican que la enfermedad ya está avanzada.

El estudio, publicado recientemente en la revista Nature Communications, “demuestra que una combinación de varios factores durante el embarazo aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 en el futuro”, explicó Johnny Ludvigsson, profesor senior del Departamento de Ciencias Biomédicas y Clínicas de la Universidad de Linköping y otro de los autores.

“Esto sugiere que ningún método por sí solo prevendrá la enfermedad, pero que distintos cambios tempranos en el estilo de vida y el entorno podrían hacer que la diabetes tipo 1 sea gradualmente menos común”, detalló.

Para la investigación, los científicos analizaron muestras de 16,683 bebés nacidos entre 1997 y 1999 en el sureste de Suecia, dentro del proyecto Todos los bebés del sureste de Suecia (ABIS, en inglés).

Los participantes de este grupo, que aún son monitoreados, han sido sometidos a seguimiento mediante recopilación de datos familiares y muestras biológicas periódicas, indica la nota de la universidad.

El estudio revela que factores prenatales podrían influir en el desarrollo futuro de diabetes tipo 1. (Foto Prensa Libre: Freepik)

El análisis utilizó técnicas de aprendizaje automático para identificar proteínas relacionadas con el riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 en la sangre del cordón umbilical.

En el grupo estudiado se identificaron marcadores proteicos presentes al nacer, estrechamente vinculados con el desarrollo posterior de la enfermedad.

Además, se observó que algunos de estos marcadores podrían estar influenciados por productos químicos persistentes —perfluoroalquilados— a los que la madre estuvo expuesta durante el embarazo.

“El principal valor de esta publicación es que sugiere una nueva forma de predecir la diabetes tipo 1 en el futuro utilizando un tejido biológico, la sangre del cordón umbilical, que normalmente se desecha al nacer”, expresó Eric Triplett, profesor y director del Departamento de Microbiología y Ciencias Celulares de UF/IFAS y también autor del estudio.

El investigador destacó que este método no requiere procedimientos invasivos ni costosos análisis posteriores, lo cual abre la puerta a nuevas herramientas para la predicción de enfermedades.