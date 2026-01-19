“Revoice”: el dispositivo inteligente que permite hablar en tiempo real a personas con trastornos del habla

Un reciente avance tecnológico ayudaría a personas que han sufrido un accidente cerebrovascular a recuperar la capacidad de comunicarse de forma natural, mediante un dispositivo denominado Revoice.

A través de una investigación internacional, expertos desarrollaron un collar inteligente portátil que permitirá a pacientes con accidente cerebrovascular y disartria hablar con naturalidad, destaca Nature Communications, publicación en la que se compartió el informe de este invento.

Según el informe, los sistemas portátiles de habla silenciosa utilizan sensores ultrasensibles y se apoyan en el uso de la inteligencia artificial (IA), con el objetivo de descifrar las señales del habla.

Este dispositivo capta dos tipos de señales: los movimientos silenciosos de la garganta al formar palabras sin emitir sonido (habla silenciosa) y el pulso carotídeo, que refleja el estado emocional del usuario.

El dispositivo, desarrollado por la Universidad de Cambridge, promete ayudar a las personas a comunicarse naturalmente.

El estudio presenta al sistema inteligente de garganta (IT), impulsado por IA, que “captura las vibraciones de los músculos laríngeos extrínsecos y las señales del pulso carotídeo, integrando el habla silenciosa y el análisis de los estados emocionales en tiempo real”.

El dispositivo conocido como Revoice, con forma de collar, utiliza un sistema de sensores de tensión textil ultrasensibles que captan señales de la zona del cuello. Estas son procesadas a nivel de token, lo que permite codificar la voz en tiempo real y facilitar la comunicación del paciente.

Según el estudio, este sistema puede generar oraciones personalizadas, derivadas del contexto, que transmiten lo que el paciente desea expresar. Esto es posible porque “emplea sensores de tensión textil ultrasensibles” capaces de adquirir señales cómodas, duraderas y de alta calidad, para que el usuario se comunique en tiempo real.

Al usar Revoice, los sensores registran las vibraciones musculares del cuello cuando una persona intenta hablar en silencio. Estas señales se convierten en datos mediante una red inteligente que las traduce en tokens lingüísticos, los cuales son organizados por el sistema en frases iniciales.

Simultáneamente, las señales del pulso son analizadas por otro módulo para detectar las emociones del usuario. Luego, un “agente de expansión” combina la intención del mensaje con la emoción y el contexto (como la hora o el lugar) para construir oraciones más naturales, expresivas y coherentes.

Nature Communications destaca que este sistema ha logrado bajas tasas de error: en pruebas con pacientes con ictus y disartria, corrigió errores de token y mejoró la coherencia emocional y lógica a nivel de oración, con un margen de error de 4.2% en palabras y 2.9% en oraciones.

Sus desarrolladores señalan que este dispositivo representa una plataforma de comunicación portátil para pacientes con disartria o con trastornos del habla.

*Con información de Nature Communications.