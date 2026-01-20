Deficiencia de hierro en el embarazo: ensayo clínico respalda el uso de hierro intravenoso

El embarazo es una etapa que requiere cuidados específicos para la madre y el bebé en formación. Los médicos recomiendan llevar un control médico frecuente y asegurar un seguimiento integral.

Este control permite prevenir enfermedades y recibir orientación oportuna sobre las dudas y etapas que enfrenta la madre. Uno de los aspectos que resalta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) es la alimentación de la madre, la cual influye directamente en el crecimiento y desarrollo del bebé. “Si la madre tiene un estado nutricional adecuado, se espera que aumente de 27 a 30 libras en promedio durante los nueve meses de embarazo”, señala la entidad.

La alimentación debe ser completa, saludable y variada. Debe incluir alimentos que aporten energía para las actividades diarias, como cereales, granos, pan, papa, plátano, fideos, maíz y yuca. También es fundamental el consumo de proteínas, necesarias para la formación de tejidos y el crecimiento adecuado, presentes en carnes, leche, huevos, frijol, Incaparina; así como de grasas, fuente concentrada de energía que contribuye a la formación de hormonas y a la absorción de vitaminas. Estas se encuentran en aceites vegetales, margarina, mantequilla, crema y aguacate.

Es vital también el consumo de vitaminas y minerales, que ayudan a regular diversas funciones del cuerpo. Se obtienen de frutas, verduras y productos de origen animal. Durante el embarazo no se deben consumir bebidas alcohólicas, drogas ni fumar, ya que estas actividades pueden causar efectos dañinos al feto y generar contraindicaciones para la lactancia materna. Tampoco se deben tomar medicamentos sin receta médica.

La atención temprana en el embarazo es importante porque:

Promueve la salud de la madre y del niño durante el embarazo y después del nacimiento.

Permite detectar riesgos para evitar complicaciones desde el inicio.

Facilita el ajuste o inicio de la suplementación con hierro y ácido fólico.

Brinda educación a la madre y su familia sobre los cuidados y alimentación adecuados.

Orienta sobre cómo actuar en caso de complicaciones, según la Organización Mundial de la Salud.

Investigaciones en favor de la salud materna

Una investigación española desarrollada en tres hospitales de Pakistán ha demostrado que aplicar una dosis de hierro intravenoso durante el embarazo reduce la probabilidad de desarrollar anemia materna y mejora la salud neonatal.

La Universidad de Granada (UGR), en el sur de España, y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) lideraron un ensayo clínico multicéntrico, cuyos resultados publica la revista The Lancet, que demuestra los beneficios de administrar hierro intravenoso junto a la profilaxis oral habitual.

Esta dosis por vía intravenosa aumenta la concentración de hemoglobina materna antes del parto en mujeres embarazadas con deficiencia de hierro sin anemia, reduce el riesgo de desarrollar una posterior anemia materna y mejora la salud de los recién nacidos.

En la investigación, encabezada por Khalid Saeed Khan y Naomi Cano Ibáñez, de la UGR, participaron investigadores del hospital Ramón y Cajal, de Madrid, y de instituciones como el Services Institute of Medical Sciences y la Fatima Jinnah Medical University, de Lahore (Pakistán).

La madre requiere cuidados especiales durante el embarazo. (Foto Prensa Libre: Freepik)

El estudio evidenció la importancia de abordar de forma temprana la deficiencia de hierro no anémica durante el embarazo, una condición frecuentemente infradiagnosticada que puede tener consecuencias significativas tanto para la madre como para el feto.

Esta deficiencia se caracteriza por reservas de hierro bajas, aunque detectables mediante la medición de ferritina, lo que dificulta su identificación en los controles prenatales habituales.

La carencia puede derivar en anemia materna y se ha asociado con problemas gestacionales, como fatiga extrema y restricción del crecimiento fetal; y neonatales, como menores reservas de hierro en el recién nacido.

El ensayo incluyó a 600 mujeres mayores de 18 años, con deficiencia de hierro no anémica, atendidas en tres hospitales de Lahore.

Durante el segundo trimestre del embarazo se evaluó si la administración de una dosis única de 1,000 mg de hierro intravenoso, añadida al tratamiento oral estándar de 30 mg diarios, mejoraba la concentración de hemoglobina materna antes del parto.

Las participantes se dividieron en un grupo de control, que recibió únicamente suplementación oral, y otro de intervención, al que también se le administró hierro por vía intravenosa.

Los resultados en el grupo de intervención muestran un aumento medio de hemoglobina de 0.74 g/dL en comparación con el grupo control. Además, ninguna de las participantes experimentó efectos adversos graves o potencialmente mortales.

También se detectó que, mientras el 74% de las mujeres tratadas solo con hierro oral desarrollaron anemia antes del parto, esa cifra se redujo al 23% en el grupo que recibió hierro intravenoso.

Los beneficios se extendieron a los recién nacidos: el 11% de los bebés del grupo control presentaron restricción del crecimiento fetal, frente a solo el 1% en el grupo de intervención. Estos nacieron con mayor peso y más reservas de hierro en sangre del cordón umbilical.

Con información de EFE.