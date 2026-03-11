¿Por qué debería hacerse una colonoscopia antes de lo recomendado?

Consulta: ¿Cómo puedo saber si debo comenzar a realizarme pruebas de detección de cáncer colorrectal antes de los 45 años?

El actor James Van Der Beek, conocido por su papel principal en Dawson's Creek, falleció recientemente a los 48 años tras ser diagnosticado con cáncer colorrectal. La cantante brasileña Preta Gil también falleció de cáncer de colon el año pasado a los 50 años, al igual que el actor Chadwick Boseman, a los 43 años, en el 2020.

Si cree que recientemente se ha producido una epidemia de cáncer de colon de aparición temprana, no se equivoca: en general, el cáncer diagnosticado en personas menores de 50 años ha aumentado un impresionante 79% a nivel mundial entre 1990 y 2019, pasando de 1,82 millones a 3,26 millones de personas.

Los cánceres del sistema digestivo, incluido el cáncer de colon, encabezaron la lista, seguidos de los cánceres de piel y de mama. Si bien una mejor detección es responsable de algunos de estos diagnósticos tempranos, los expertos creen que, en ciertos tipos de cáncer, los casos en general están aumentando en personas más jóvenes.

La razón exacta del aumento del cáncer colorrectal en adultos jóvenes aún no está clara, aunque algunos factores contribuyentes potenciales son los efectos de las dietas occidentales, el mayor consumo de alcohol, los estilos de vida sedentarios y los índices de masa corporal más elevados.

A partir de 2023 (el año más reciente para el que hay datos), el cáncer colorrectal se convirtió en la principal causa de muerte por cáncer en personas menores de 50 años. En respuesta, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. redujo la edad de inicio recomendada para la detección del cáncer colorrectal de 50 a 45 años.

Pero muchas personas leen todas estas noticias y estadísticas y se preguntan si podrían reducir su riesgo de cáncer colorrectal haciéndose la prueba incluso antes de lo recomendado. Es una reacción comprensible. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que un médico podría sugerirle hacerse la prueba de detección de cáncer colorrectal incluso antes de los 45 años?

¿Qué hace que las pruebas de detección del cáncer sean tan efectivas?

Una prueba de detección identifica el cáncer en una persona que aún no presenta signos ni síntomas, incluso antes de que usted o su médico se enteren. Durante un período de 45 años en EE. UU., de 1975 a 2020, se estima que se evitaron más de 1.3 millones de muertes por cáncer gracias a los programas de detección.

Estos incluyen las mamografías, que redujeron la mortalidad por cáncer de mama en 260 mil mujeres; la prueba del antígeno prostático específico (PSA), que redujo la mortalidad por cáncer de próstata en 200 mil hombres; la prueba de Papanicolaou, que redujo la mortalidad por cáncer de cuello uterino en 160 mil mujeres; y las colonoscopias u otras pruebas de detección, que redujeron la mortalidad por cáncer colorrectal en 740 mil personas.

Las pruebas de detección ideales detectan los cánceres en sus primeras etapas, cuando una intervención (como extirpar el cáncer con cirugía) puede evitar que el cáncer se propague y puede tratarlo en su totalidad.

Las pruebas de cribado son más adecuadas para identificar cánceres de crecimiento lento, y la frecuencia recomendada de cada prueba refleja la rapidez con la que crece un cáncer: para el cáncer de mama, una mamografía cada uno o dos años, pero para el cáncer colorrectal, una colonoscopia cada 10 años o una prueba de inmunoquímica fecal-ADN (FIT-ADN) cada uno a tres años. (Existen otras herramientas de cribado, pero la colonoscopia y la FIT-ADN son las más utilizadas). Los antecedentes familiares de cáncer o los factores de riesgo personales pueden influir en la frecuencia óptima de las pruebas de cribado en una persona.

Me especializo en el tratamiento de personas con leucemia aguda, y mis pacientes me preguntan con frecuencia: "¿Por qué no se detectó mi cáncer a tiempo?". No contamos con pruebas de detección para cánceres como la leucemia porque se desarrollan rápidamente, en semanas. Para cuando se diagnostica, la leucemia ya se ha propagado por todo el cuerpo; no hay una etapa temprana en la que podamos contenerla.

Incluso si la hubiera, para un cáncer que se desarrolla en semanas, no hay un momento práctico en el que se pueda realizar una prueba de detección (una biopsia invasiva de médula ósea) para detectar el cáncer en sus etapas iniciales; habría que repetir la biopsia cada uno o dos meses.

Las buenas pruebas de detección también son muy precisas. Una colonoscopia para detectar adenomas (pólipos, que son crecimientos benignos) que pueden convertirse en cáncer de colon tiene una sensibilidad (la proporción de personas que una prueba identifica correctamente como que tienen cáncer y que en realidad lo tienen) que oscila entre el 67% y el 98%. Su especificidad (la proporción de personas que no tienen cáncer y que la prueba identifica correctamente como no cancerosas) oscila entre el 80% y el 98%. La variabilidad depende en cierta medida de la habilidad de quien realiza el procedimiento. La prueba FIT-ADN parece ser igual de precisa, pero la colonoscopia tiene una ventaja: no solo permite detectar pólipos precancerosos, sino que también permite extirparlos al mismo tiempo.

Finalmente, una buena prueba de detección debería presentar poco riesgo para quien la realiza. Después de todo, afortunadamente, la mayoría de las personas que se someten a pruebas de detección no tendrán cáncer. Las pruebas de detección deben ser lo más seguras y no invasivas posible, para evitar la aparición innecesaria de nuevos problemas de salud y aumentar las probabilidades de que las personas se las realicen.

Porque, después de todo, la mayoría de las personas no esperan con ansias someterse a una prueba de detección de cáncer. Un amplio estudio realizado en Polonia, Noruega y Suecia invitó a más de 28 mil personas a someterse a una colonoscopia, y casi 12 mil aceptaron. Los investigadores también descubrieron que es necesario invitar a 455 personas a someterse a una colonoscopia para prevenir un caso de cáncer colorrectal.

Cuándo podría beneficiarse de una detección temprana del cáncer colorrectal

El mayor factor de riesgo para desarrollar cáncer colorrectal es la edad. En EE. UU., entre 2018 y 2022, se registraron 21.5 casos de cáncer colorrectal por cada cien mil personas de entre 40 y 44 años, pero casi el doble en personas de entre 45 y 49 años, y más del doble en personas de entre 60 y 64 años. Por lo tanto, es lógico comenzar las pruebas de detección del cáncer colorrectal a mediados de los 40.

Otras afecciones pueden aumentar aún más el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal y deberían motivar la detección a una edad aún más temprana. Estas incluyen enfermedades inflamatorias intestinales (EII), como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, un diagnóstico previo de cáncer colorrectal o adenomas colónicos, o trastornos genéticos conocidos que predisponen a una persona a un alto riesgo de cáncer colorrectal a lo largo de su vida.

Por ejemplo, quienes padecen el síndrome de Lynch nacen con una mutación genética que impide que las células de ciertos órganos, como el colon, corrijan errores en el ADN celular. Las personas con esta afección hereditaria deberían comenzar las pruebas de detección del cáncer colorrectal a principios de los 20 años, o de dos a cinco años antes que el familiar más joven diagnosticado con cáncer colorrectal. Las personas con poliposis adenomatosa familiar, otra afección hereditaria poco común, desarrollan cientos de pólipos en el colon y el recto, cualquiera de los cuales puede convertirse en cáncer, y deberían comenzar las pruebas de detección incluso antes, entre los 10 y los 15 años, ya que su riesgo de desarrollar cáncer colorrectal a lo largo de la vida se acerca al 100%.

Si tiene varios familiares cercanos, como padres o hermanos, o familiares cercanos más jóvenes a quienes se les ha diagnosticado cáncer de colon o que han tenido pólipos precancerosos, especialmente antes de los 50 años, hable con su médico sobre si debe comenzar las pruebas de detección del cáncer de colon a una edad más temprana.

También podrías hacerte una colonoscopia antes si tienes síntomas preocupantes y tu médico quiere descartar cáncer colorrectal. En este caso, no se consideraría una prueba de detección, sino una prueba diagnóstica. Dependiendo de los resultados, podrías necesitar empezar a hacerte pruebas de detección antes o con mayor frecuencia.

Los síntomas más comunes asociados con el cáncer de colon son cambios en los hábitos intestinales (como diarrea frecuente), sangrado rectal y dolor abdominal. Si alguno de estos persiste durante dos meses o más, recomiendo consultar con un médico para una evaluación más exhaustiva.

Si no tiene ningún síntoma, antecedentes familiares o una afección como la EII que aumente su riesgo, está bien esperar hasta los 45 años. Si recibe el visto bueno después de su primera colonoscopia, es posible que no necesite otra durante 10 años.