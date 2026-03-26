Ricardo Arjona sorprende en concierto de San Antonio Texas e interpreta “Mojado” con Ricky Muñoz de Intocable

Ricardo Arjona comparte en sus redes momentos especiales de su gira Lo que el seco no dijo. Las presentaciones del guatemalteco no se detienen desde su comienzo en Guatemala a finales del 2025, durante una residencia en el país.

El cantante y productor musical, de 62 años, ha tenido más de 20 presentaciones exitosas en Estados Unidos. Empezó el 30 de enero en Chicago y también ha visitado Carolina del Norte, Nueva York, Colorado, California, Las Vegas, Nevada, por dar algunos ejemplos.

El 25 de marzo estuvo en San Antonio, Texas, y ha publicado un video de un invitado especial en el escenario, relacionado con la canción Mojado, un tema emblemático que habla de quienes migran en búsqueda de una mejor oportunidad para sus familias.

"Quizás una de las canciones más importantes que escribí. La suerte de coincidir con Ricky (Muñoz) de Intocable en el concierto de San Antonio, Texas; su disposición para subir sin previo ensayo y la dicha de cantarla juntos de nuevo. Cosas que pasan", dijo el cantautor guatemalteco en su publicación.

Mojado es un tema que Arjona incluyó en el álbum Adentro (2005) y que ha sido considerado por los migrantes como un himno. Además, ha sido infaltable durante sus presentaciones en Estados Unidos.

La primera versión de ese tema se publicó en colaboración con el Grupo Intocable, conocido por interpretar música tejana y norteña. Posteriormente, Arjona publicó otra versión en el 2012.

"Me dijeron que Ricky de Intocable está por aquí... 'Campeón, vente para acá'", le dice a Ricky del grupo Intocable cuando lo enfocan durante el concierto.

Mientras Ricky llega al escenario, Arjona describe que años atrás le contó la historia de la primera mojada que conoció: "era mi madre" (Nohemí Morales de Arjona, "Doña Mimi"), dijo.