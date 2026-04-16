“Mi preferida en esta obra”: Ricardo Arjona elogia a Gaby Moreno tras verla en Hadestown en Broadway

Gaby Moreno ha conquistado Broadway al interpretar a uno de los personajes principales de la obra Hadestown, uno de los éxitos musicales galardonados con los Premios Tony. Ante su éxito, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona compartió palabras de apoyo y orgullo hacia su compatriota.

La cantante guatemalteca personifica a Perséfone, esposa del rey Hades, en una historia que presenta dos tramas de amor en esta puesta en escena musical. La obra, que desde marzo pasado incorporó a su nuevo elenco principal, ha resaltado a Moreno.

En medio de su gira Lo que el Seco no dijo, el cantautor de “Ella” se tomó un tiempo para presenciar el logro de Moreno en Broadway. Por medio de sus redes sociales, Arjona compartió su visita al teatro, mientras destacó el talento de la artista.

Con un breve mensaje, Arjona expresó su orgullo por su compatriota, con quien colaboró en la canción “Fuiste tú”. “Creo que era prohibida la foto, pero no me aguanté”, dijo al compartir una imagen de Moreno en el escenario.

Junto a esto resaltó: “Mi paisanita brillando en Broadway”, con lo cual evidenció su orgullo por ver a la ganadora del Grammy en un escenario de esa relevancia y como uno de los personajes principales de la obra.

Posteriormente, Arjona también compartió una fotografía junto a la artista en el teatro, acompañada del mensaje: “Inmensamente orgulloso, Gaby. De lo mucho que eres y de lo mucho que no sabes que eres”.

El guatemalteco, quien ha destacado en el ámbito musical internacional, ha seguido de cerca la carrera de Moreno, quien incluso ha sido invitada sorpresa en diversos conciertos de su reciente gira, tanto en Guatemala como en Estados Unidos.

“Mi preferida en esta obra maestra de Broadway, Hadestown. Te quiero mucho, Gaby Moreno”, dijo el intérprete de “Cavernícolas”. Esta obra, producida por Mara Isaacs, Dale Franzen, Hunter Arnold y Tom Kirdahy, ha llevado a Moreno a debutar en Broadway.

Moreno actúa junto a Joshua Colley, quien interpreta a Orpheus; Gary Dourdan, en el papel de Hades; J. Harrison Chee, como Hermes, y Jordan Tyson, como Eurydice.

Según destaca The Hollywood Reporter, esta obra sigue dos historias de amor: una entre los jóvenes Eurydice y Orpheus, y otra entre el rey Hades y su esposa Perséfone.

El mensaje de Ricardo Arjona a Gaby Moreno. (Captura de pantalla: Redes sociales Ricardo Arjona)