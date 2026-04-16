Juego de Tronos salta al cine: cómo se llamará la película, de qué tratará y lo que se sabe de su estreno

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Juego de Tronos salta al cine: cómo se llamará la película, de qué tratará y lo que se sabe de su estreno

Una de las historias más queridas por el público, Juego de Tronos, dará el salto al cine con una nueva trama. Esto es lo que reveló Warner Bros. sobre Game of Thrones.

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La serie “Game of Thrones” es una de las series de mayor éxito para HBO. Ganó múltiples premios Emmy y tuvo audiencias de decenas de millones. (Foto Prensa Libre: HBO)

La serie “Game of Thrones” es una de las series de mayor éxito para HBO. Ganó múltiples premios Emmy y tuvo audiencias de decenas de millones. (Foto Prensa Libre: HBO)

La historia de fantasía y drama que mezcla la lucha de poder por el control de los siete reinos de Westeros y el ascenso al Trono de Hierro, así como criaturas fantásticas como los dragones, llegará a los cines con una nueva historia, según dio a conocer Warner Bros. en CinemaCon.

Este mundo ficticio de Game of Thrones, que transporta al público a una época medieval en la que varias familias buscan el poder, llegará a los cines después del éxito de la serie emitida en HBO, que se extendió por ocho temporadas. La producción está inspirada en la saga Canción de hielo y fuego (A Song of Ice and Fire), de George R. R. Martin, y contará con una nueva historia para la pantalla grande.

Durante su participación en CinemaCon, Warner Bros. dio a conocer que Juego de Tronos (Game of Thrones) tendrá su primera adaptación cinematográfica. El evento, celebrado en Las Vegas, adelantó que la historia se titularía Game of Thrones: Aegon’s Conquest, y llegaría a las salas de cine.

Medios como AS detallan que Warner había trabajado en dos versiones de la historia, una para cine y otra para serie; sin embargo, fue la propuesta cinematográfica la que se presentó en CinemaCon.

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El nombre de la película, Juego de tronos: La conquista de Aegon, fue anunciado por Warner Bros. al presentar su planificación hacia el 2027 y años posteriores. Aunque el título ya fue dado a conocer, podría cambiar durante el desarrollo de la producción, según AS. Por su parte, medios como Infobae señalan que el nombre también sería un guiño a futuras producciones dentro del universo de Juego de tronos.

La noticia de esta producción cinematográfica fue anunciada por el estudio en el calendario denominado “2027 y más allá”. AS destaca que este periodo abriría un espacio para su estreno.

La historia se centraría en Aegon I Targaryen, una de las figuras clave en la historia de Poniente. La narrativa abordaría “el origen y evolución de la dinastía Targaryen”, según Infobae.

Conocido como Aegon el Conquistador, el personaje fue desarrollado en la obra Fuego y sangre. Fue quien unificó los siete reinos bajo un solo mando y es el responsable del Trono de Hierro.

Medios internacionales señalan que el guion estaría a cargo de Beau Willimon, como parte de la estrategia para expandir la saga más allá del formato televisivo. También se conoce que podría desarrollarse otra producción, House of the Dragon, que se sitúa dos siglos antes de la serie original.

Hasta el momento, Warner Bros. no ha dado más detalles sobre la producción de esta adaptación. Asimismo, medios resaltan que el título podría cambiar conforme avance el desarrollo del proyecto.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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