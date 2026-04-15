Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger y una guatemalteca, revela cómo el actor impulsa su carrera en el fisicoculturismo

Joseph Baena se ha convertido en una promesa del fisicoculturismo, al seguir los pasos de su padre, el actor Arnold Schwarzenegger. Desde el lanzamiento de su carrera dentro de esta disciplina, Baena ha obtenido el primer lugar en diversas categorías gracias a su disciplina en el ejercicio, interés que asegura heredó de su padre.

Con tan solo 28 años, el actor ha atraído las miradas del mundo del deporte y la farándula desde marzo pasado, tras debutar en el fisicoculturismo competitivo, lo que lo ha llevado a obtener el primer lugar en el NPC Natural Colorado State Championship.

Hijo del actor y fisicoculturista Arnold Schwarzenegger y de la guatemalteca Mildred Patricia Baena, creció en Bakersfield, California. Luego de enterarse de que su padre era el actor a los 13 años, Joseph Baena ha creado una estrecha relación con Schwarzenegger, principalmente por el amor a la disciplina del ejercicio físico.

Con títulos como Men’s Open Body Heavy Weight, Men’s Classic Physique True Novice y Men’s Classic Physique Novice, ha indicado que Schwarzenegger ha sido parte fundamental de su formación como fisicoculturista, la cual inició cuando el actor le regaló una enciclopedia de esta disciplina, según Infobae.

En una entrevista con el medio GQ, Joseph Baena compartió que todo inició cuando, al intentar descifrar cómo desarrollar el bíceps, su padre le regaló una enciclopedia.

Con el tiempo, revela que se adentró en el mundo del ejercicio y en el impacto de este y la alimentación saludable, por lo que se fue enamorando de la disciplina. Esta pasión ha unido a ambos, ya que el propio Schwarzenegger ha acompañado a Joseph Baena a entrenar.

En la entrevista, Baena destacó que el actor lo anima y lo acompaña durante los entrenamientos, así como en la preparación para competir en esta disciplina.

También comparte que fue su inclusión en la natación lo que lo llevó al mundo del fitness, ya que comenta que en la escuela tenía sobrepeso, por lo que no lo aceptaban en deportes como el futbol o el baloncesto; sin embargo, fue en la natación donde comenzó a desarrollar el hábito del ejercicio.

Con el apoyo de su padre, se fue adentrando en la disciplina que requiere el fisicoculturismo, lo que finalmente lo llevó a la competencia. Joseph Baena destaca que busca construir su propio camino, por lo que ha mantenido su apellido.

Su padre, Arnold Schwarzenegger, es una de las leyendas del fisicoculturismo, pues obtuvo cinco veces el título de Mr. Universe y ocho veces el de Mr. Olympia, antes de dedicarse a la actuación.