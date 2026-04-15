Demi Lovato y Selena Gómez ponen fin a años de distanciamiento con emotivo reencuentro

Una de las amistades más recordadas de la era dorada de Disney Channel es la de Demi Lovato y Selena Gómez, quienes se conocieron en Barney & Friends en el 2002 y forjaron una relación cercana. Años después, ambas artistas tomaron distancia; sin embargo, el pasado lunes protagonizaron un emotivo reencuentro.

El momento ocurrió durante el inicio de la gira It’s Not That Deep Tour (No es para tanto Tour) de Lovato, el lunes 13 de abril, cuando las exestrellas de Disney se reencontraron, lo que despertó la nostalgia de sus seguidores, quienes las recuerdan juntas en Programa de protección para princesas.

El Kia Center, en Orlando, Florida, fue el escenario donde se produjo este reencuentro tras casi una década de distanciamiento. Ambas artistas compartieron el momento en sus redes sociales.

Medios como Infobae destacan que la fotografía del encuentro marca su primera aparición pública juntas desde su etapa en Disney, donde Selena Gómez interpretó a Alex Russo en Los hechiceros de Waverly Place, mientras que Lovato participó en la serie Sunny entre estrellas y en las películas de Camp Rock.

Fue a través de sus historias de Instagram que Gómez compartió el emotivo momento y expresó su apoyo a Lovato. “Estoy en lágrimas… este fue, sin duda, uno de los mejores shows. ¿Y la voz? Impresionada”, escribió junto a una fotografía de la cantante. También publicó una imagen de ambas abrazándose detrás del escenario.

Por su parte, Lovato compartió la misma fotografía en un carrusel de imágenes de su primer concierto, lo que llevó a usuarios a celebrar el momento y recordar, incluso, su antiguo blog conjunto.

Este reencuentro ocurre después de la participación de Lovato en el pódcast Baby, This Is Keke Palmer, donde habló sobre las dificultades en la industria y cómo fue comparada con sus compañeras, en un entorno de competitividad que involucraba a Selena Gómez y Miley Cyrus.

En ese espacio, Lovato también mencionó que tener una amiga en Disney antes de ingresar la hizo sentirse más segura. Según recopiló People, la artista afirmó: “Siempre estaré agradecida por la amistad que tengo y seguiré teniendo con Selena”.

🫰🏻| Demi Lovato sobre Selena Gomez:



"Siempre estaré agradecida por la amistad que tengo y seguiré teniendo con ella"



pic.twitter.com/vgKRpG8xeF — Selena Gomez Argentina (@SelenaGomzArg) March 3, 2026

Se conoce que su amistad surgió en Barney & Friends y se fortaleció en Disney Channel, lo que las llevó a protagonizar Programa de protección para princesas. Con el paso del tiempo, Gómez estrechó su relación con la cantante Taylor Swift.

Medios como Infobae recuerdan que, en una ocasión, al ser consultada sobre su amistad con Selena, Lovato respondió: “Pregúntale a Taylor”. En el 2020 se dio a conocer que ya no mantenían una relación cercana.

Selena Gomez y Demi Lovato se reencontraron tras años de distanciamiento durante un concierto en Florida. Gomez elogió el espectáculo y la voz de Lovato, quien agradeció públicamente su asistencia. pic.twitter.com/OFQvUFxMoe — ÚLTIMA HORA ECUADOR (@UltimaHoraEC_) April 15, 2026

En una entrevista con Harper’s Bazaar, Lovato confirmó que ya no eran amigas, lo que reforzó rumores que circulaban desde hacía años. Su reencuentro del 13 de abril marca el fin de un distanciamiento prolongado, ya que la última vez que fueron vistas juntas fue en el 2017.

Tras este encuentro, ambas artistas volvieron a seguirse en Instagram, lo que sugiere una reconciliación y una nueva etapa en su relación.