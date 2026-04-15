Salón de la Fama del Rock y Roll 2026: Celia Cruz se incorpora junto a Iron Maiden y Phil Collins

El Salón de la Fama del Rock & Roll centrará la atención de los amantes de la música, luego de que anunciara la lista de artistas que se integrarán este 2026 a su museo, entre los que figuran íconos mundiales como la Reina de la Salsa, Celia Cruz, y el creador de éxitos de pop rock Phil Collins.

Fue a través de un episodio de American Idol que los organizadores del Salón de la Fama del Rock & Roll anunciaron a los artistas que se integrarán en el 2026. Billboard destaca que Ryan Seacrest y Lionel Richie fueron quienes dieron a conocer los nombres.

Dentro de la lista resaltó la cantante cubana Celia Cruz, quien recibirá el reconocimiento al ser incluida en la categoría Early Influence Award (Premio a la Influencia Temprana), otorgada a quienes han creado un impacto e influido en la evolución de la música.

Como parte de su designación, el Salón de la Fama del Rock & Roll destacó que Celia Cruz es una de las artistas latinas más vendidas de todos los tiempos y señaló que “la poderosa música de Celia Cruz fue el sonido de la libertad tras la Revolución cubana, dando forma y popularizando el género afrocubano”.

En su explicación, se indica que Celia Cruz tuvo influencias de artistas como Antonio Arcaño, Abelardo Barroso y Arsenio Rodríguez, mientras que ella influyó en Sheila E., Gloria Estefan y Jennifer López, según la página del Salón de la Fama del Rock & Roll.

Se destaca que Celia Cruz fue pionera del pop latino del siglo XX y que, a través de su sonido en temas como La vida es un carnaval, La negra tiene tumbao y Quimbara, logró vender más de 30 millones de discos en el mundo.

Billboard destaca que la ceremonia de incorporación se celebrará el 14 de noviembre del 2026, en Los Ángeles, y que el evento será transmitido por televisión y plataformas de streaming en diciembre.

Además de la Reina de la Salsa, figuran personalidades como el compositor y productor, ícono del rock and roll, Phil Collins; el ícono del punk rock Billy Idol; la banda de heavy metal Iron Maiden, así como los innovadores músicos Joy Division/New Order, pioneros del postpunk y de la música electrónica de baile.

El portal destaca también a personalidades como Luther Vandross, Wu-Tang Clan, Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte y Gram Parsons, quienes también llegarán al Salón de la Fama por el Premio a la Influencia Temprana, entre otros.