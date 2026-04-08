El actor Michael Patrick, de Game of Thrones fallece tras enfrentar una enfermedad degenerativa

Michael Patrick era un actor y escritor irlandés galardonado, cuyo trabajo abarca el teatro, la televisión, el cine y la radio. Se anunció su muerte el miércoles 8 de abril de 2026.

Su esposa Naomi Sheehan confirmó su muerte: "“Mick falleció tristemente en el Hospicio de Irlanda del Norte. Le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) el 1 de febrero de 2023 .Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir nuestro profundo dolor”. El actor tenía 35 años.

Entre sus últimos mensajes escribió uno emotivo: "Una de las pocas cosas buenas de tener una enfermedad terminal es ver todo el amor que existe en este mundo. A cada persona que donó o compartió el enlace, gracias de todo corazón. De verdad, no me lo creo. Pensaba escribir un montón de cosas aquí, pero no encuentro las palabras", expresó en la colecta digital que se hizo por su enfermedad.

En enero de 2025, Michael ganó el Premio del Jurado en los Premios The Stage, en reconocimiento a su excepcional contribución al teatro contemporáneo.

Entre sus trabajos teatrales recientes destaca My right foot, la obra autobiográfica de Michael, coescrita y dirigida por Oisín Kearney. La producción se estrenó en el Festival de Teatro de Dublín 2025, antes de trasladarse al Lyric Theatre de Belfast, y documenta la experiencia de Michael tras su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La obra recibió excelentes críticas, incluida una reseña de cinco estrellas de The Irish Times.

Entre sus trabajos teatrales recientes se incluye La tragedia de Ricardo III, en el Lyric Theatre de Belfast, que obtuvo cinco estrellas de The Stage, que describió la actuación de Michael como "una clase magistral de declamación en verso shakesperiano.

Más recientemente, retomó el papel de Naoise en Lie low, en el Abbey Theatre de Dublín, seguido de una temporada en el Traverse Theatre, como parte del Festival Fringe de Edimburgo.

Michael se formó en la Mountview Academy of Theatre Arts de Londres, tras estudiar Ciencias en la Universidad de Cambridge, donde actuó con la renombrada compañía Cambridge Footlights.

Entre sus créditos televisivos se incluyen This town (BBC/Kudos), creada por Steven Knight; Blue lights (BBC); My left nut (BBC); Krypton (DC Entertainment/Warner Bros); Soft border patrol (BBC NI) y Game of thrones (HBO).

Entre sus trabajos cinematográficos se incluyen Ballywalter, dirigida por Prasanna Puwanarajah, y los cortometrajes Unhinged (Festival Internacional de Cine de Dublín) y The black wedding.

Su extensa trayectoria teatral incluye también Othello (Abbey Theatre), Radamisto (NI Opera), Blackout (Lyric Theatre Belfast) y papeles con la Royal Shakespeare Company, como Measure for