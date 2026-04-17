“Volví a escribir como nunca”: Ricardo Arjona prepara nuevo álbum en plena gira por Estados Unidos

A más de seis meses de su regreso a los escenarios con la gira Lo que el Seco no dijo, Ricardo Arjona emocionó a su público al anunciar que trabaja en un nuevo disco. El cantautor, que vivió un reencuentro con sus raíces con SECO, desarrolla esta nueva producción musical en medio de su gira por Estados Unidos.

En medio de conciertos agotados, récords de asistencia, nuevas fechas anunciadas y un reencuentro con sus seguidores, el cantautor guatemalteco decidió tomar la guitarra y volver a escribir. El anuncio de un nuevo álbum se dio previo al cierre de la gira por Estados Unidos y a su viaje a Puerto Rico.

Con el mensaje: “En medio de tantas cosas. De dormir en camas distintas cada noche. De la fiesta de encontrarme con los afectos de siempre. De pararme al frente de miles de personas que cantan conmigo. Al final, solo, me dio por tomar la guitarra, cosa que nunca hacía cuando estaba en gira. Y volví a escribir como nunca”, Arjona anunció el trabajo de su nueva producción.

Arjona analiza que esta gira lo llevó a algo nuevo: escribir en medio de presentaciones que, hasta hoy, se extenderán por países como Argentina, Chile, Colombia, México, Honduras y Nicaragua. El artista destacó que este será un nuevo álbum, una producción que se suma a la que ya se espera desde el 2025.

“Ya tenía un disco para compartir y ahora tendré otro”, resaltó Ricardo Arjona, en referencia al álbum que podría llamarse Lo que el Seco no dijo, revelado en el anuncio del cantautor en julio del 2025.

“Lo más probable es que yo saque un nuevo disco este mismo año, que se llame Lo que el Seco no dijo”, nombre que también lleva su gira, pero que promociona su disco SECO, estrenado en enero del 2025.

Para esta nueva producción, el cantautor guatemalteco compartió que en el álbum participaron cuatro músicos, quienes grabaron 17 canciones en cinco días. Según indicó, las grabaciones se realizaron en Nashville, en medio de sus últimas presentaciones.

“No pude cantar simultáneamente con ellos como hicimos en Motel Revolución y la canción Barcelona, ambas grabadas de una toma”, comparte Arjona, ya que para este proceso venía de realizar cinco conciertos en Miami, del 2 al 7 de abril, los cuales, aunque lo “elevaron a las nubes”, hicieron que su voz no estuviera lista.

Ante el anuncio de la grabación de sus nuevas canciones, Arjona destacó que “el resultado fue maravilloso”. Asimismo, resaltó que no sabe cuándo podría ver la luz este nuevo disco, pero confesó estar feliz por este proceso.

Mientras tanto, seguidores del cantautor continúan a la espera del álbum Lo que el Seco no dijo, nombre que, según confirmó Metamorfosis a Prensa Libre en septiembre pasado, fue revelado con el título de su reciente gira.