Máxima: el personaje que interpretará Adria Arjona en la secuela de Superman del universo DC

Luego del éxito de Superman del 2025, DC avanza en la expansión de su universo, esta vez con la secuela que traerá de vuelta a David Corenswet como el superhéroe. Una de las sorpresas de esta entrega será la inclusión del personaje de Máxima, quien hará su debut en este universo y será encarnado por Adria Arjona.

La noticia, que se dio a conocer el pasado 14 de abril, ha captado la atención de los amantes de los cómics, pues Máxima es una reina guerrera con superpoderes, proveniente del planeta Almerac, cuya misión es encontrar a Superman.

Este personaje, que se integró al universo DC en Action Comics número 645, en el 1989, formará parte de Superman: el hombre del mañana, historia escrita y dirigida por James Gunn.

La película, que se tiene contemplada estrenar en el 2027, presentará a Máxima en una versión más cósmica y se espera que, con el tiempo, el personaje se convierta en superheroína, destaca The Hollywood Reporter.

La actriz se unirá a David Corenswet, quien personifica a Superman; Nicholas Hoult, como Lex Luthor, y Rachel Brosnahan, como Lois Lane. La cinta llegará a la gran pantalla en el 2027.

En cuanto a su personaje, portales como Nexus Point News señalan que Máxima es una guerrera que llega a la Tierra en busca de un interés amoroso a la altura de su linaje, el cual encuentra en Superman.

AS resalta que Máxima proviene de un mundo gobernado por una cultura en la que el poder determina quiénes pueden gobernar y reproducirse.

Mientras ella busca que Superman se una a ella, este la rechaza, lo que lleva al personaje a obsesionarse con conquistarlo, hasta el punto de combatirlo. AS destaca que, pese a sus actitudes, no se puede considerar a Máxima como una villana.

Portales especializados como DC Fandom destacan que Máxima es la hija mayor de la familia real del planeta Almerac. Tras ser rechazada por Superman y luego de la destrucción de su planeta, se ve obligada a trabajar con Brainiac.

Posteriormente, Máxima se rebela contra Brainiac y ayuda a los héroes de la Tierra a derrotarlo. Según el portal, con el tiempo se une a la Liga de la Justicia, historia que hasta el momento no se ha confirmado que DC seguirá.

Medios internacionales señalan que Man of Tomorrow podría ser una adaptación de Panic in the Sky. Asimismo, AS indica que esta secuela de Superman podría estrenarse el 9 de julio del 2027.