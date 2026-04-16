Surge testimonio sobre señalamientos de Ruby Rose contra Katy Perry por supuesta agresión en un club nocturno

La cantante Katy Perry está en el ojo del público debido a una acusación de la actriz Ruby Rose, quien denuncia haber sido agredida sexualmente por la cantante hace 20 años. Esta declaración derivó en una investigación que realiza la policía de Melbourne, en Australia.

La polémica surgió a raíz de un comentario en una publicación en la red social Threads, donde se resaltaba la reacción de Perry ante la actuación de Justin Bieber en Coachella. En ese contexto, la actriz Ruby Rose afirmó que la opinión de la cantante no es importante.

En el comentario resaltó: “Katy Perry me agredió sexualmente en el club nocturno del Mercado de Especias en Melbourne. A quién le importa lo que ella piense”. Rápidamente, este comentario tomó fuerza y llevó a los representantes de Perry a negar el hecho y a la policía de Australia a abrir una investigación.

Ante la polémica, surgió un nuevo testimonio de una fuente que señala haber sido testigo de lo ocurrido la noche en que se señala el supuesto abuso. Se trata del exgerente de un club nocturno en Melbourne, quien reveló su versión de los hechos.

El exencargado de Spice Market describió al diario The Sun que esa noche se puede resumir como una “pesadilla de seguridad”, debido al exceso de visitantes. Datos recopilados por el diario Herald indican que el hecho habría ocurrido en el 2010, cuando ambas artistas visitaron el club.

El testimonio asegura que, esa noche, ambas llegaron acompañadas y destaca que estuvieron bebiendo y bailando entre el público. El medio resalta que tanto la cantante como la actriz permanecieron la mayor parte del tiempo en el área VIP.

El exencargado también detalló que la cantante no paraba de bailar, mientras se movía entre el área VIP y la pista. Asimismo, indicó que durante la noche ambas consumieron bebidas alcohólicas.

Ante las acusaciones de Ruby Rose contra Katy Perry, el exgerente afirmó que no tuvo conocimiento de ningún incidente entre ellas, ni de agresiones durante su estadía.

El testimonio también señala que no tiene conocimiento de que existiera una situación de vómito, como afirma Rose. Destacó que, aunque ambas habían bebido en gran cantidad, ninguna estuvo “paralizada”.

El relato añade que el personal ayudó a las artistas a salir desapercibidas del lugar, por lo que dispusieron un vehículo con conductor en una de las entradas para trasladarlas a su hotel.

Las artistas salieron por una de las puertas traseras del lugar, ya que, debido a que habían bebido, se buscó mantener su seguridad y evitar que fueran fotografiadas en ese estado. Se cree que después de ello se dirigieron a otro hotel.

Mientras se esclarece la situación, el representante de Perry destacó a Variety: “no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes”, y señaló que Rose tiene antecedentes de realizar señalamientos contra diversos artistas que han sido negados por ellos.

Imagen donde Ruby Rose señala a Katy Perry de agresión sexual. (Foto: Captura de pantalla: red social Threads)