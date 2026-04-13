Ruby Rose acusa a Katy Perry de agresión sexual y la cantante responde a los señalamientos

La actriz Ruby Rose llamó la atención de sus seguidores y de medios internacionales, luego de que señalara haber vivido un episodio de agresión sexual por parte de Katy Perry, cuando tenía más de 20 años.

Fue a través de una publicación en la red social Threads donde Ruby Rose destacó: “Katy Perry me agredió sexualmente en el club nocturno del Mercado de Especias en Melbourne”, lo que llamó la atención de internautas.

La supuesta confesión se dio en una noticia donde se expone la reacción de Katy Perry al performance de Justin Bieber en Coachella. En este, la artista de Part of Me, con ironía, resaltó que al menos Bieber tenía YouTube Premium, luego de que este mezclara videos de la plataforma con parte de su presentación.

Ante esto, Ruby Rose destacó que “a quién le importa lo que ella piense”, y añadió que la habría agredido sexualmente. En medio de los comentarios, explicó que eso sucedió cuando tenía 20 años, por lo que tardó dos décadas en confesarlo.

“Aunque estoy muy agradecido de haber tenido el tiempo suficiente para encontrar mi voz, esto solo muestra cuánto impacto tiene un trauma y la agresión sexual. Gracias por recibirme”, dijo Rose.

En su relato, Rose destacó que en ese tiempo era “más difícil” poder denunciar la violencia entre mujeres, por lo que en su momento no dijo nada y trató de llevarlo con gracia.

En su relato, Perry la vio descansando en el regazo de su mejor amiga, momento que la cantante aprovechó para bajarse la ropa interior y realizar un acto obsceno. “Abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella”, destacó.

Confesó que sí contó la historia públicamente, pero que la cambió, simulando que era una “pequeña historia divertida de borrachera”, dado que no comprendía cómo debía manejarlo a esa edad.

También indicó que, tras el incidente, Perry sería quien la ayudaría a conseguir su visa de Estados Unidos, por lo que decidió mantenerlo en secreto.

Finalmente, fue el representante de Perry quien salió a hablar sobre las acusaciones de Rose y destacó que “no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes”.

Fue a Variety que el representante de la cantante resaltó que “Rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en redes sociales contra varias personas, afirmaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados”.

Imagen donde Ruby Rose señala a Katy Perry de agresión sexual. (Foto: Captura de pantalla: red social Threads)