“Cosas que solo pasan aquí”: Arjona cautiva al Coliseo de Puerto Rico en su regreso a San Juan

Durante la noche del pasado viernes 24 de abril, el músico y cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se presentó en la primera de tres noches consecutivas en las que dará conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, ubicado en la ciudad de San Juan, donde más de 18 mil espectadores disfrutaron de los éxitos de su última producción, SECO.

El productor musical, de 62 años, vendió todos los boletos para sus presentaciones del 24 y 25 de abril en el estadio cubierto para eventos de entretenimiento y deportes más grande de Puerto Rico desde su inauguración en enero del 2005, por lo que aún quedan entradas para su último show, cuyos precios rondan los US$137 (Q1 mil 45).

Sin embargo, su primer concierto a casa llena en la capital puertorriqueña, donde presentó su gira "Lo que el Seco no dijo", convirtió su regreso a la ciudad de San Juan en una noche de historias, complicidad y nostalgia: "Cosas que solo pasan aquí", agregó Arjona en sus redes sociales, donde compartió una grabación de su último espectáculo.

Ante esta situación, los espectadores disfrutaron la propuesta del arreglista guatemalteco, que apostó por lo que mejor define su trayectoria: La palabra, la memoria y esa manera particular de convertir canciones en relatos compartidos. "Arjona se adueñó del Coliseo", añadió el medio puertorriqueño NPTE TV en sus plataformas digitales.

La primera de tres noches en Puerto Rico

Para Ricardo Arjona, su gira "Lo que el Seco no dijo" es un espectáculo íntimo y contundente que reafirma su conexión con el público latinoamericano, especialmente con el boricua, por lo que el nacido en el municipio de Jocotenango, Sacatepéquez, estaba consciente de que debía presentarse más de dos veces en la capital puertorriqueña.

Según el medio puertorriqueño NPTE TV, desde el principio Arjona se mostró muy complaciente, cercano y cómodo sobre el escenario. Entre historias familiares, reflexiones cotidianas y un repertorio que recorrió distintas etapas de su carrera, el guatemalteco construyó una velada marcada por la nostalgia, la complicidad y la emoción colectiva.

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No obstante, la cereza del pastel fue la aparición de Elvis Crespo, un cantante estadounidense de merengue de ascendencia puertorriqueña, que se sumó a uno de los momentos más sorpresivos y de mayor algarabía de la noche, de manera que el originario de Nueva York acompañó a Arjona verso a verso en el corazón del espectáculo.

A pesar de eso, desde su primera aparición en escena, Arjona dejó claro que esta gira en San Juan tendría gestos pensados para Puerto Rico, dado que vistió una camiseta de baloncesto con los colores boricuas y el número 23, un detalle que no pasó desapercibido entre los asistentes, pues el connacional fue basquetbolista en su juventud.

"Más que un simple concierto"

Conforme a lo expuesto por Ricardo Arjona, la gira se presenta como una extensión narrativa de su etapa creativa, por lo que fue fiel a su estilo reflexivo y utilizó el escenario como un espacio para decir lo que muchas veces queda entre líneas en sus canciones. "Gracias a todos por su energía", declaró el guatemalteco al final de su presentación.

Por último, de acuerdo con el portal de información internacional Metro Noticias, el espectáculo del cantautor guatemalteco combinó música, relatos y una puesta en escena diseñada para resaltar la esencia de sus letras, "esas que han acompañado a generaciones en momentos de amor, ruptura, nostalgia y cuestionamientos personales".