Luz verde a Venezuela: Maduro usará fondos del gobierno para pagarle a sus abogados en EE. UU.

Durante la mañana de este sábado 25 de abril, el Gobierno de Estados Unidos accedió a modificar las sanciones contra Venezuela para permitir que su Ejecutivo pague los honorarios de los abogados que defienden al exlíder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en el proceso por narcotráfico que afrontan en Nueva York.

Frente a este escenario, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) emitió las licencias enmendadas que autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno venezolano bajo condiciones específicas, establecidas con la ayuda de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Estas licencias enmendadas autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones, entre ellas que los pagos autorizados se realicen con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después de marzo de 2026", agregó la Oficina de Control de Activos Extranjeros mediante un comunicado.

Dadas las circunstancias, esta decisión supone un nuevo giro en la estrategia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, quien hasta ahora había logrado bloquear el acceso a todos estos fondos, alegando "motivos de seguridad nacional y de política exterior".

La defensa de Maduro en Nueva York

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, la defensa de Maduro, liderada por el abogado Barry Pollack, había argumentado que la imposibilidad de pagar los honorarios vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho de todo acusado a elegir a su representante legal y, por lo tanto, pedía la desestimación del caso.

La Sexta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1791 como parte de la Declaración de Derechos, garantiza derechos fundamentales a los acusados en juicios penales, al asegurar un "proceso justo, rápido y público ante un jurado imparcial" e incluir el derecho a un abogado, a conocer los cargos y a confrontar testigos.

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Ante esta situación, el pasado 26 de marzo, en una segunda audiencia en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, se mostró escéptico ante la postura de la Fiscalía, al señalar que, tras su captura y traslado a los Estados Unidos, Nicolás Maduro ya no representaba "una amenaza para la seguridad nacional".

Esto se debe a que el expresidente Nicolás Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, fueron capturados el sábado 3 de enero en Caracas por fuerzas especiales estadounidenses y trasladados a una prisión federal en Brooklyn, el distrito más poblado de la Ciudad de Nueva York, donde llevan casi cuatro meses exactor encarcelados.

Juicio formal contra Maduro

Debido a que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se han declarado "no culpables" de cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína a nivel internacional, en los Estados Unidos esperan que el juicio formal contra la pareja no comience hasta dentro de un año, probablemente en mayo del 2027.