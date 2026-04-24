¿El mismo principio? Bukele defiende los juicios masivos a pandilleros y los compara con los nazis

A través de redes sociales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, comparó los juicios masivos contra un grupo de 486 supuestos cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) con los de Núremberg, donde se juzgó a los principales dirigentes nazis tras la II Guerra Mundial, después de que activistas de derechos humanos criticaran el proceso.

“¿Injustamente injusto? Estos terroristas no son delincuentes menores. Son cabecillas de pandillas bien conocidos, la mayoría de ellos ya condenados por crímenes que cometieron personalmente, incluyendo asesinato, violación (a menudo violación seguida de asesinato), extorsión y secuestro”, agregó el mandatario salvadoreño en X.

“Este llamado juicio masivo trata sobre los 47 mil crímenes que ordenaron, incluyendo más de 29 mil asesinatos probados más allá de una duda razonable. El único aspecto novedoso es hacer responsables a los jefes por los crímenes llevados a cabo por sus organizaciones”, añadió Bukele en respuesta a las organizaciones de derechos humanos.

“No inventamos ese principio. Se llama responsabilidad de mando y se aplicó en Europa durante los juicios de Núremberg”, argumentó el presidente en referencia a la serie de procesos judiciales llevados a cabo entre 1945 y 1949 para juzgar a los principales dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nazi por los crímenes cometidos.

Las críticas a Bukele

“¿Están en contra de esos juicios también? ¿O solo están aplicando la lógica de está bien para mí, pero no para ti?”, afirmó el mandatario salvadoreño en respuesta a un mensaje en la misma red social de Kenneth Roth, exdirector de una organización dedicada a investigar, denunciar y defender los derechos humanos en más de 100 países.

Esto se debe a que Roth, de Human Rights Watch, calificó de "injusto" el juicio colectivo a los supuestos pandilleros "a través de poderes de emergencia controvertidos", en referencia a que El Salvador ha estado bajo un régimen de excepción ininterrumpido desde marzo del 2022, por una medida adoptada por el gobierno de Nayib Bukele.

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“Un tribunal salvadoreño comenzó un lamentablemente injusto juicio colectivo de 486 presuntos miembros de pandillas, en uno de los mayores juicios masivos bajo la represión del presidente Nayib Bukele contra la violencia de pandillas mediante poderes de emergencia cuestionables”, argumentó el abogado estadounidense de 70 años.

A pesar de eso, el presidente salvadoreño defendió la audiencia única abierta, que permite juzgar de forma masiva a supuestos pandilleros y mantener activo el proceso para sumar nuevos acusados en el futuro, debido a que se trata de un modelo establecido tras reformas al Código Penal de El Salvador, impulsadas por la administración Bukele.

Los procesados en el juicio masivo

Conforme a lo expuesto por la Fiscalía General de la República de El Salvador, de los 486 procesados, 413 guardan prisión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad, símbolo de la "guerra" contra las maras liderada por el gobierno de Bukele, y se han girado órdenes de captura para 73 sujetos.

Dadas las circunstancias, el movimiento global independiente, Amnistía Internacional, indicó que la verdadera importancia de este proceso radica en que el presidente Nayib Bukele "estableció que los individuos pueden ser responsables penalmente en el plano internacional y sentó las bases del derecho penal internacional moderno".