“Tienen la tecnología muy controlada”: Shakira revela reglas para proteger la salud emocional de sus hijos

ras lo mediático que fue su divorcio con el futbolista Gerard Piqué Bernabéu y su exposición pública, la cantante colombiana Shakira confesó estar alejada de la conversación en redes sociales sobre su vida. Además, destacó que sus hijos también tienen limitado el uso de la tecnología y restricciones en redes sociales.

Fue en una reciente entrevista con Henar Álvarez para el canal RTVE Play, en España, que la “Loba” hizo revelaciones sobre el uso de las redes sociales, con el objetivo de cuidar el bienestar emocional propio y de sus hijos.

Shakira explicó que sus hijos, Milán y Sasha, no tienen un dispositivo móvil propio, ya que el tema de la tecnología lo tiene controlado. Compartió que ellos solo tienen acceso a un iPad, en horarios establecidos y bajo supervisión.

“Ellos, yo creo que ya tienen la suficiente inteligencia y madurez, y también experiencia, para no buscar donde no hay que buscar”, dijo Shakira al resaltar que sus hijos tienen límites en el uso de redes sociales.

La intérprete de Ojos así resaltó que los adolescentes no tienen demasiado acceso a internet y que recientemente les habría prohibido el uso de YouTube, ya que en Estados Unidos no existen limitaciones de protección de contenido para menores de edad.

Asimismo, destacó que espera que ese país tome determinaciones para la plataforma, como lo han hecho Australia o España; mientras tanto, esta plataforma de video está restringida para su consumo.

“Ellos también lo van entendiendo, saben que hay que buscar la felicidad en las cosas simples, saben que no hay que dejarse engañar por todo lo que se dice, que la verdad no está en las redes sociales”, recalcó Shakira.

Debido a lo mediática que es su familia, derivado de la carrera musical de ella y la vida futbolística de Piqué, Shakira destacó que sus hijos tienen prohibido buscar sus propios nombres, el de ella o el de su padre.

En la entrevista destacó que ella misma no se ha buscado en Google ni en redes sociales, al señalar que eso no le traería nada bueno. Recalcó que no conoce lo que se dice de ella en estas plataformas.

“Yo solamente le digo a mi equipo: ‘Mándame las cosas bonitas’”, destacó Shakira.