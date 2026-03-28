Shakira ha vendido ya 450 mil entradas para el cierre de su gira en Madrid

Shakira añadió dos fechas más a su gira en Madrid, el 10 y 11 de octubre, con las que suma un total de 11 conciertos en la capital española con los que cerrará su ‘ Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, según anunció este viernes su promotora.

Los dos nuevos conciertos se suman a los ya anunciados para el 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y el 2, 3 y 4 de octubre.

La promotora añadió en un comunicado que la artista colombiana ya ha vendido 450 mil entradas en “pocas horas, un récord”.

Las entradas para estas nuevas fechas salieron a la venta el viernes en la plataforma www.livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

La experiencia inmersiva de Shakira

Concebido como algo “más que un concierto”, como una experiencia inmersiva, está previsto erigir el llamado ‘Estadio Shakira’ en el Iberdrola Music dentro de una “ciudad paralela” llamada ‘Macondo Park’ que albergará conciertos, exposiciones, charlas y otras actividades, con el propósito de “celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas”.

Será en un espacio de 40 hectáreas, cuatro de ellas para el estadio, que acogerá a unas 50 mil personas con “un ambiente íntimo para el público” en grada, buena visibilidad y una pantalla inmersiva de última tecnología, “algo que de momento no existe en Europa y que vendrá desde China”.

Junto al color, muy presente en la marca identitaria, la idea es que más allá de los conciertos haya unas 12 horas de actividad diaria, con un parque que se pueda montar rápidamente e integre la naturaleza junto a la actividad humana, con especies caribeñas junto a otras autóctonas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmó que la artista permanecerá diez días en la capital española y el pasado lunes, en una rueda de prensa, Live Nation había reconocido la posibilidad de que la residencia se extendiera porque Shakira “no quiere dejar a ningún fan sin posibilidad de ver esto”.