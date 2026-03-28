Andrea Bocelli anuncia concierto gratuito en la Ciudad de México

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Andrea Bocelli anuncia concierto gratuito en la Ciudad de México

Andrea Bocelli ofrecerá concierto gratuito en Ciudad de México con otros invitados y promete ser una "Velada Mágica", según fuentes oficiales.

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El tenor italiano Andrea Bocelli se presenta en la 76.ª edición del Festival de la Canción Italiana de San Remo, en San Remo, Italia, el 28 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

El tenor italiano Andrea Bocelli se presenta en la 76.ª edición del Festival de la Canción Italiana de San Remo, en San Remo, Italia, el 28 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

A pocas semanas de que Shakira ofreciera un concierto gratuito el 1 de marzo en el Zócalo de la Ciudad de México, la jefe de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció el concierto gratuito de Andrea Bocelli en este mismo recinto, según anota el diario El Universal.

El concierto del tenor italiano forma parte de la gira mundial del 30 aniversario de Romanza que arrancó el 7 de febrero de 2026, según la página oficial de la gira, que abarca Estados Unidos, Canadá, México, Italia y Francia.

La fecha programada para dicho concierto gratuito es el 18 de abril a las 19 horas, según CNN.

La presentación contará con invitados especiales, los cuales aún no han sido revelados.

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En la publicación de Brugada en redes sociales se señala que la presentación será una "Será una velada mágica que reafirma a la Ciudad de México como capital cultural del mundo".

Al concierto gratuito de Shakira asistieron más de 400 mil personas, por lo que se espera que este también sea multitudinario.

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