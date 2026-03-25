¿Por qué Shakira canceló conciertos en Catar, Abu Dabi e India?

Los cuatro conciertos que Shakira tenía previstos para abril de 2026 en Qatar, Abu Dabi e India quedaron pospuestos. La decisión fue anunciada por los organizadores debido a las tensiones regionales por el conflicto en Oriente Medio y la escalada de enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La primera presentación de la cantante colombiana estaba programada para el 1 de abril de 2026 en Qatar, como parte de su gira Las mujeres ya no lloran. El evento fue suspendido debido a la “situación regional”, según indicaron los organizadores.

Visit Qatar, entidad responsable de la promoción turística de Catar, anunció en sus redes sociales que el concierto quedaba pospuesto, sin anunciar aún una nueva fecha.

En el segundo concierto, Shakira compartiría escenario con los Jonas Brothers el 4 de abril, como parte del OFFLIMITS Music Festival, en Abu Dabi. Este fue reprogramado para el 21 de noviembre de 2026, según informó la plataforma de venta de entradas Platinumlist.

Las otras dos presentaciones tendrían lugar el 10 y el 15 de abril de 2026, como parte del evento Feeding India, que busca recaudar fondos y crear conciencia sobre la desnutrición infantil en India.

"Debido a la situación geopolítica imperante y las tensiones regionales, el concierto Feeding India, que contaba con la participación de Shakira, ha sido pospuesto hasta nuevo aviso", informó la plataforma organizadora District, de la empresa india Zomato.

La organización resaltó que esta decisión buscaba el bienestar de los fanáticos, de la artista y del equipo de producción, lo cual es la prioridad en estos momentos.

El concierto del 10 de abril se llevaría a cabo en el Mahalakshmi Race Course, de la ciudad de Bombay, mientras que el del 15 de abril se realizaría en el estadio Jawaharlal Nehru, de Nueva Delhi, donde se esperaba a unas 60 mil personas.

Aunque los organizadores aseguraron en su comunicado que ya trabajan con el equipo de la artista para encontrar una nueva fecha, también aseguraron que el costo de las entradas, que oscilaba entre US$46 y US$282, según la localidad, será reembolsado a quienes ya las habían adquirido. Además, invitaron a los fanáticos a estar atentos a la información que estarán actualizando.

La esperada presentación de Shakira se daría casi 20 años después de su última visita en la región, luego de que en el 2007 ofreciera un concierto en Bombay como parte de su gira Oral Fixation.