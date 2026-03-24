Airborne Division: por qué EE. UU. enviaría casi 3 mil tropas de élite a Medio Oriente y cuál sería su función

Medios locales han señalado recientemente que la administración de Donald Trump evalúa enviar a Medio Oriente a la 82.ª División Aerotransportada de Infantería (conocida en inglés como Airborne Division), una de las unidades de élite del Ejército estadounidense.

Aunque en un principio las autoridades estadounidenses no han confirmado el despliegue de esta unidad a Medio Oriente, en medio de la guerra con Irán, varios medios han dicho que Washington ya sopesa la idea de iniciar el despliegue la próxima semana.

Por ejemplo, The New York Times adelantó en un reciente reportaje que Washington enviaría a la unidad el lunes 30 de marzo.

Por otro lado, The Wall Street Journal citó a dos funcionarios estadounidenses, quienes afirmaron, de manera anónima, que el Pentágono desplegará alrededor de tres mil miembros de la División Aerotransportada de Infantería.

El medio afirma que el despliegue sería un apoyo por vía terrestre a EE. UU. en la guerra que inició con Irán el pasado 28 de febrero, en colaboración con Israel.

Además, la corresponsal jefe de Seguridad Nacional de Fox News, Jennifer Griffin, dijo recientemente en redes sociales que el comandante de la unidad, Brandon Tegtmeier, habría recibido una orden de desplegarse a Medio Oriente.

"Mientras se movilizan, el Pentágono y la Casa Blanca evalúan la posibilidad de que estos efectivos lleven a cabo posibles operaciones terrestres", señaló la corresponsal.

¿En qué se especializa la unidad?

De acuerdo con la página oficial del Ejército de Estados Unidos, la 82.ª División Aerotransportada se trata de una división de infantería especializada en "operaciones conjuntas de entrada forzosa".

Esta unidad se formó el 25 de agosto de 1917 en Camp Gordon, Georgia y, según el sitio oficial del Ejército, forma parte de la rama de combate del XVIII Cuerpo Aerotransportado.

"Esta unidad realiza despliegues estratégicos, lleva a cabo asaltos paracaidistas de entrada forzosa y asegura objetivos clave para operaciones militares posteriores en apoyo a los intereses nacionales de Estados Unidos", afirma el Ejército estadounidense.

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