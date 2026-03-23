¿Debido a la guerra en Irán? Por qué el oro ha caído con fuerza y que sucederá con su valor

Recientemente, el precio del oro y la plata ha registrado una caída considerable, en contraste con el alza del dólar y los bonos.

Desde el pasado 19 de marzo se registra una caída del 4.5% en el precio de la onza del metal, además de situarse por debajo de los US$4 mil 600.

Ahora, medios económicos como Finect señalan que el oro ha bajado casi un 14% de su valor en menos de una semana.

"La caída es histórica. Un -10.6% en siete días. Hay que remontarse a 1983 para encontrar una semana peor para el metal", afirmó el medio Finect.

Durante el año, el oro ha tenido un descenso considerable, en contraste con el dólar, que se ha fortalecido y encarece las materias primas cotizadas en la divisa estadounidense para los compradores extranjeros.

De esta forma, el oro, que durante mucho tiempo fue considerado un "activo refugio" por su valor intrínseco, se ha visto desplazado por el "billete verde".

Muchos factores han provocado la caída del precio del oro. Uno de ellos puede ser el inicio de la guerra entre EE. UU. e Israel contra Irán, que comenzó el pasado 28 de febrero.

Para los analistas de XTB, el descenso de los metales preciosos, con el oro en su nivel más bajo desde principios de febrero de este año, no es una corrección superficial, sino una ruptura a la baja tras un mercado alcista de varios meses.

Esta situación se ve amplificada por el fortalecimiento del dólar, ante las expectativas de que los tipos de la Fed se mantengan altos por más tiempo.

Otro factor que contribuye a la presión bajista es la situación en Irán, que impulsa al alza los precios globales del combustible y aumenta las expectativas de una política más restrictiva por parte del banco central estadounidense ante posibles repuntes de la inflación.

La caída actual en los precios del oro puede interpretarse, en gran medida, según XTB, como un reposicionamiento brusco tras un prolongado mercado alcista de más de un año, que llevó los precios a nuevos máximos históricos y atrajo capital especulativo.

A ello se suma que, tras dos años excepcionalmente positivos para el oro, la toma de ganancias también influye en la evolución reciente del precio.

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