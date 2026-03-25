Miley Cyrus habla de su romance adolescente con Dylan Sprouse

Cuando comenzaba su carrera como actriz en Disney Channel, con el programa Hannah Montana, Miley Cyrus mantuvo un noviazgo secreto con Dylan Sprouse, uno de los hermanos que protagonizaban la serie Zack & Cody: gemelos en acción.

Veinte años después de aquella relación adolescente, la actriz estadounidense reveló cómo ambos coincidieron en Disney mientras trabajaban en sus respectivos proyectos dentro de la programación juvenil del canal.

La artista sacó a luz el tema en el documental Hannah Montana, especial 20 aniversario, lanzado el martes 24 de marzo de 2026 en las plataformas de Disney y Hulu, como homenaje a la serie que protagonizó del 2006 al 2011.

En la producción, Miley Cyrus rememora sus recuerdos de adolescente, cuando saltó al estrellato con la famosa serie, mientras entabla una conversación con la comunicadora Alex Cooper, quien conduce la entrevista.

“Dylan Sprouse fue mi novio. En secreto, bueno, Dylan Sprouse era mi novio. Creo que era guapísimo. Dylan era mi amor platónico”, contó Cyrus.

En la conversación, la artista señaló que esa relación le permitió también convivir con su hermano gemelo, Cole Sprouse, y que continuamente estaban los tres juntos.

“Su padre nos llevaba a comer sushi. Me encantaba toda esa cultura, y era un dos por uno que trajera al hermano”, recordó.

En el 2006, la pareja participó en un especial televisivo de tres episodios de Disney titulado That’s So Suite Life of Hannah Montana, el cual reunió a personajes de distintas series del canal.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se habla de la relación entre ambos, pues el mismo Dylan Sprouse comentó de manera informal que había salido con Miley Cyrus cuando ambos tenían alrededor de 11 o 12 años. Esto ocurrió durante una entrevista realizada en el 2008, en el programa conducido por Jimmy Kimmel.

En esa ocasión, Sprouse también comentó que la relación terminó poco tiempo después, cuando apareció otro actor de Disney Channel. Sin mencionar nombres, hizo alusión a Nick Jonas, quien fue novio de Cyrus del 2006 al 2007.

En la producción del 20 aniversario de Hannah Montana, Miley Cyrus también habló de su relación con Nick Jonas, y aseguró que estar juntos fue la razón por la que los Jonas Brothers abrían sus conciertos.

“Literalmente, la razón por la que los Jonas Brothers estaban de gira conmigo era porque Nick era mi novio, y yo no quería dejarlo. Así que les decía: ‘Bueno, iré de gira si mi novio puede venir’. Y ellos me decían: ‘Qué lindo, que tu novio sea el telonero’. Yo siempre pensaba: ‘Bueno, será más divertido si Nick está allí’”, contó.

El especial de Hannah Montana, disponible en Disney desde el 24 de marzo de 2026, es una producción de 59 minutos en la que la protagonista de la serie juvenil se muestra de nuevo como el personaje al que dio vida hace 20 años.

Entre escenas originales de la serie y su retorno a la casa donde esta se produjo, Cyrus comparte anécdotas y recuerdos con otros personajes, como Selena Gómez, quien interpretó a Mikayla, la principal competidora musical de Hannah en la ficción.

También tuvo un encuentro con Billy Ray Cyrus, su padre en la serie y en la vida real, y con su madre, Tish Cyrus, con quienes recordó la experiencia de haber crecido en medio de luces, cámara y sets de grabación.