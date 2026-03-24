Hannah Montana: El documental con el que Miley Cyrus revive la serie en Disney

La serie de televisión estadounidense Hannah Montana emitió su primer episodio el 24 de marzo del 2006. Este martes, 20 años después, Miley Cyrus le rindió homenaje con un documental que la muestra de nuevo en el personaje.

La producción, de 59 minutos, fue lanzada en la madrugada del martes 24 de marzo del 2026 en la plataforma de Disney, como un encuentro nostálgico entre la superestrella del pop y los miles de fanáticos —ahora adultos— que crecieron viéndola en televisión.

El especial comienza con escenas de Hannah Montana que, a modo de flashback, recuerdan la historia de la adolescente de peluca rubia que llevaba una doble vida dividida entre el anonimato escolar y el estrellato masivo.

Luego, Miley Cyrus, adulta, entra al escenario para entonar The Best of Both Worlds, el tema que marcaba el inicio de la serie. Ante decenas de fanáticos que corean la canción, la artista interpreta el tema acompañada de bailarines.

"Fue el esfuerzo, la lealtad, el apoyo de los seguidores lo que hizo posible mi vida más allá del espectáculo, y por eso estoy muy agradecida a todos y cada uno de vosotros", dijo la cantante estadounidense en un evento celebrado el día anterior en Los Ángeles, con motivo de la presentación del documental.

En el documental, Cyrus recorre los archivos de Disney hasta regresar a la icónica casa de la familia Stewart, en Malibú, Estados Unidos. El set original se transforma en una sala íntima donde, junto con la comunicadora Alex Cooper, la artista comparte anécdotas de la serie.

La producción también muestra un encuentro familiar de la artista con sus padres, Tish Cyrus y Billy Ray Cyrus, quienes comparten la experiencia de ver crecer a su hija en medio de las luces, cámaras y sets de televisión.

El especial incluye testimonios de voces invitadas como Selena Gomez, quien retoma su vínculo con la franquicia tras haber interpretado a Mikayla, la principal competidora musical de Hannah en la ficción. Asimismo, la artista Chappell Roan analiza la figura de la protagonista como un referente de autenticidad e influencia determinante en la nueva escena del pop.

Miley también presenta nuevas interpretaciones de This Is the Life, la primera canción que canta en la serie; la balada The Climb y el emblemático tema de apertura The Best of Both Worlds.

Finalmente, la artista se despide de la misma manera que lo hizo en el 2011, cuando se emitió el último episodio de la serie: se detiene frente al vidrio de la casa de los Stewart, con la mirada perdida en un gesto de tristeza.

Luego regresa al camerino, apaga las luces y recoge sus cosas, incluida la peluca de Hannah Montana. La producción termina con ella cantando de nuevo en el escenario, mientras al fondo se proyectan escenas de su personaje de hace dos décadas. Miley revela que el tema final está dedicado a su yo más joven, con una declaración en la que advierte: "Hannah Montana me hizo estrella, pero mis seguidores me dieron esta vida".

El documental de Hannah Montana, especial del 20 aniversario, está disponible en la plataforma de Disney, desde este martes 24 de marzo de 2026.