El nuevo álbum de Miley Cyrus, “Something Beautiful”, saldrá el 30 de mayo

El disco contará con 13 canciones y fue producido por la propia Cyrus y Shawn Everett.

La compilación de temas llega después de que en 2023 la artista lanzara ‘Endless Summer Vacation’, con el que alcanzó el número tres en la lista Billboard 200.

La imagen que anuncia este nuevo proyecto y da una idea de la nueva estética que acompañará a la cantante de ‘Flowers’ en esta nueva etapa fue capturada por el fotógrafo de moda Glen Luchford.

En ella se observa a Cyrus en primer plano con un atuendo de Thierry Mugler, de 1997, que enmarca su cara con un tocado vanguardista de cristales transparentes.

La cantante había dado una pista de la imagen hace una semana, al publicarla como foto de perfil de Instagram, con un alto contraste y en la que no se podía vislumbrar hasta el momento las facciones de la estrella de ‘Hannah Montana’.

En una entrevista en noviembre con Harper’s Bazaar, Cyrus mencionó que estaba trabajando en un álbum visual inspirado en ‘The Wall’, de la banda de rock psicodélico Pink Floyd, y que contaría con un vestuario lleno de glamour.

🚨 Miley Cyrus announces her ninth studio album ‘Something Beautiful.’



Out May 30th. pic.twitter.com/a5LMjTKJwk